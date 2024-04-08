Почему ставят соль под кровать: ответ для многих станет открытием

Древний ритуал с солью поможет привлечь материальные улучшения в семье и помочь избавиться от ссор и жить в согласии.

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Почему ставят соль под кровать/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Соль с давних времен наши предки наделяли особыми свойствами. Именно поэтому часто можно встретить упоминания, что такой ингредиент использовали в различных обрядах для защиты дома, привлечения удачи и т.п.

Один из необычных способов использования соли - это ставить ее под кровать на несколько дней. У многих сразу может возникнуть вопрос, зачем ставят соль под кровать. Согласно древним верованиям, таким образом можно привлечь финансовый поток в свой дом и улучшить свое финансовое положение.

Но это не единственный плюс от такого простого обряда. Также считается, что таким образом можно отогнать от своего дома все беды и проблемы. Кроме этого, если в вашей семье сейчас есть разногласия, то этот обряд поможет решить всё наилучшим образом.

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Сколько должна стоять соль под кроватью

Считается, что соль должна там постоять три дня. Нужно повторять эту процедуру каждый месяц для наилучшего эффекта.

Соль можно поставить на тарелке или в пакете. Также можно насыпать ее в спичечный коробок. После того, как пройдет три дня, соль нужно убрать из-под кровати и смыть проточной водой - например, под краном.

Но во время такого ритуала важно, чтобы вы сами всем сердцем стремились к тому результату, который ставите себе за цель, проводя этот ритуал. Если вы хотите привлечь больше денег, то должны быть морально к этому готовы, если хотите избавиться от ссор в доме и жить в мире и согласии - то должны всем сердцем стремиться именно к такому результату и настраиваться на это.

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