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Церковный праздник 9 апреля: что запрещено делать на святого мученика Евпсихия

Юлия Закрепа
8 апреля 2024, 09:55
Главред расскажет, какой религиозный праздник 9 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 9 апреля: что запрещено делать на святого мученика Евпсихия
Какой праздник завтра / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, kyrios.org

9 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученика Евпсихия и мученика Дисана.

Какой праздник 9 апреля

В Украине и мире 9 апреля отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 9 апреля

По новому церковному календарю, 9 апреля в Украине отмечают день мученика Евпсихия, мученика Дисана.

Известно, что мученик Евпсихий родился в Кесарии Кападокийской и происходил из честного патрицианского рода. Он провел свою юность в христианской целомудрии, отличаясь умом и чистой жизнью. Во времена правления императора Юлиана Отступника, Евпсихий проявил большую ревность к христианской вере, разрушая идолов и храмы язычников.

Когда Юлиан узнал об этом, он наполнился гневом. Святого Евпсихия арестовали и подвергли жестоким мучениям, но он стойко выстоял в своей вере. После долгих и тяжелых мучений он был казнен мечом, и из его раны вместо крови вытекло молоко с водой, что было великим чудом. Христиане похоронили его тело с большим почетом, и над его гробом позже построили храм.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 9 апреля

  • В народе считают, что в этот день запрещено подметать в доме, ведь таким образом можно "вымести" собственное счастье.
  • Существует мнение, что в этот день не стоит подстригать волосы, потому что это может навлечь на человека беду.
  • Предки считали, что 9 апреля нельзя разливать воду, потому что тогда можно ждать проблем в семье.

День Ангела 9 апреля

9 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Гавриил, Вадим.

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