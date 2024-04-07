УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 8 апреля: что запрещено делать в день святого Руфа

Юлия Закрепа
7 апреля 2024, 07:04
Главред расскажет, какой религиозный праздник 8 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
ложь
Какой церковный праздник завтра / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

8 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день апостолов от 70-ти Иродиона и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.

Какой праздник 8 апреля

В Украине и мире 8 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День работников военных комиссариатов
  • Международный день цыган
  • День любителей зоопарка

Церковный праздник 8 апреля

По новому церковному календарю, 8 апреля в Украине отмечают день апостолов от 70-ти Иродиона и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.

Информации о преподобном Руфе не много, однако известно, что он отличился постоянным стремлением к духовному совершенствованию - он строго постился, жил в молитвах, послушаниях, подвиге и воздержании, которые больше всего преподнес в пещерном затворе. Его мощи до сих пор почивают в Дальних пещерах, возле мощей Мартирия Затворника и Пиора Затворника.

На изображениях Собора Киево-Печерских святых святой представлен, как правило, в правой группе пятом ряду вторым справа, в монашеском одеянии с куколем на голове, в ряду иноков, почивающих в Дальних пещерах.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 8 апреля

  • В этот день не нужно начинать новые дела, также стоит избегать важных встреч - что-то может резко измениться.
  • Не стоит 8 апреля заниматься финансовыми операциями: занимать или откладывать.
  • Женщинам в этот день нельзя просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.

Именины 8 апреля

8 апреля День Ангела отмечают обладатели таких имен как Иван, Мария, Сергей.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник календарь праздников интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

В Харькове дрон оккупантов влетел в дом - мэр города Терехов

В Харькове дрон оккупантов влетел в дом - мэр города Терехов

07:50 Украина
В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

05:30 Синоптик
Помощь от США и замороженные активы РФ: Зеленский рассказал жесткую правду о помощи

Помощь от США и замороженные активы РФ: Зеленский рассказал жесткую правду о помощи

22:59 Украина
Все главные новости

Популярное

В семье Кейт Миддлтон новая беда 43273

В семье Кейт Миддлтон новая беда

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности 3176

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку 3154

После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP 2864

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP

Последние новости

07:50

В Харькове дрон оккупантов влетел в дом - мэр города Терехов

07:25

Заметить собаку среди овец за 3 секунды сможет только самый внимательный: сложная загадка

07:04

Церковный праздник 8 апреля: что запрещено делать в день святого Руфа

06:48

Украинцы не хотят видеть колонизатора Булгаковамнение

05:30

В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
04:26

Навсегда забудете о сахаре: чем можно заменить вредный подсластитель

03:15

Хитрый секрет богатого урожая: когда сажать помидоры в открытый грунтВидео

02:42

Женщина показала, что категорически нельзя делать во время чистки туалетаВидео

01:54

Болит в груди: у Заворотнюк плохие новости

Реклама
01:40

Катя Кузнецова показала нежные фото со своим любимым

01:34

Головоломка для настоящих мастеров: нужно найти штангу за 11 секунд

06 апреля, суббота
23:17

Прогремела серия взрывов: россияне жестоко обстреляли Одессу и Донецкую область

22:59

Помощь от США и замороженные активы РФ: Зеленский рассказал жесткую правду о помощи

22:19

"Нам не будет хватать": Зеленский - о дефиците снарядов для ПВОВидео

21:44

ВСУ не хватает оружия, чтобы сорвать наступление РФ: президент сделал важное заявление

20:48

Будет мощная защита от КАБов: Зеленский анонсировал появление новейшего оружия

20:45

Не факт, что РФ остановится на этой цифре: Зеленский о мобилизации 300 тысяч человек

20:16

"Это главный приз": Фейгин - о том, как будет происходить "наступление" на ХарьковВидео

19:55

РФ пошла в массовое наступление под Авдеевкой: Генштаб раскрыл детали жестких боев

19:32

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Реклама
19:15

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP

19:10

Почему США учатся у Украины?мнение

18:35

Флаг Украины взвился на оккупированной части Херсонщины: в ВСУ показали видеоВидео

18:12

РФ выбрала новую цель: офицер ВСУ назвал, какие города под угрозой захвата

17:51

Будет нищета и бедность: что нельзя резать 7 апреля - приметы

17:17

Пугачева и Галкин ответили 3-летней украинке

17:08

РФ ударила баллистической ракетой по Одесскому району: есть разрушения и погибший

16:54

Передача F-16 Украине: в Нидерландах назвали, когда и сколько самолетов ждать

16:41

Где лучше сажать баклажаны, чтобы иметь огромный урожайВидео

16:40

РФ нацелилась на захват области на востоке: в ВСУ рассказали о штурмах врага

16:30

Сын Тодоренко выбесил КиркороваВидео

16:17

"Прилет" в самом Харькове: россияне ударили по жилым домам, есть жертвы

15:56

Под угрозой четыре крупных города: в ВСУ раскрыли направление наступления РФ

15:46

В семье Кейт Миддлтон новая беда

14:48

"Техническая неисправность": в Британии раскрыли, как РФ сбила свой Су-27 над Крымом

14:44

ВСУ отбросили штурмовиков РФ: у врага потери на юге, названы направления

14:43

Нужно найти оленя в лесу всего за 7 секунд: непростая загадка для самых внимательных

14:35

После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку

14:19

Секретная добавка увеличит урожай: что положить в лунку при посадке перцаВидео

13:39

Украинцев предупредили об угрозе отключений и повышении тарифа на электроэнергию

Реклама
13:33

В Харькове отключают свет: Минэнерго срочно обратилось к жителям

12:57

Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти меч гладиатора

12:40

Козловский без футболки показал новорожденного малыша

12:25

ВСУ могут отойти на новые рубежи: названа главная цель наступления РФ

12:24

"Нападение со стороны Ирана является "неизбежным": США в состоянии повышенной готовности

12:19

В Ростовской области РФ подорвали трубопровод - ГУРВидео

11:58

Церковный праздник 7 апреля: что запрещено делать на святого Георгия

11:50

РФ нашла слабое место в обороне ВСУ: полковник рассказал о продвижении врага

11:45

"Жесткие бои в Донецкой области": Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте

11:40

Будет ли наступление РФ на Харьков: в ОП объяснили заявление Ермака

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять