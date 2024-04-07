Церковный праздник 8 апреля: что запрещено делать в день святого Руфа

Главред расскажет, какой религиозный праздник 8 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой церковный праздник завтра / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

8 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день апостолов от 70-ти Иродиона и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.

Какой праздник 8 апреля

В Украине и мире 8 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

День работников военных комиссариатов

Международный день цыган

День любителей зоопарка

Церковный праздник 8 апреля

По новому церковному календарю, 8 апреля в Украине отмечают день апостолов от 70-ти Иродиона и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.

Информации о преподобном Руфе не много, однако известно, что он отличился постоянным стремлением к духовному совершенствованию - он строго постился, жил в молитвах, послушаниях, подвиге и воздержании, которые больше всего преподнес в пещерном затворе. Его мощи до сих пор почивают в Дальних пещерах, возле мощей Мартирия Затворника и Пиора Затворника.

На изображениях Собора Киево-Печерских святых святой представлен, как правило, в правой группе пятом ряду вторым справа, в монашеском одеянии с куколем на голове, в ряду иноков, почивающих в Дальних пещерах.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 8 апреля

В этот день не нужно начинать новые дела, также стоит избегать важных встреч - что-то может резко измениться.

Не стоит 8 апреля заниматься финансовыми операциями: занимать или откладывать.

Женщинам в этот день нельзя просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.

Именины 8 апреля

8 апреля День Ангела отмечают обладатели таких имен как Иван, Мария, Сергей.

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