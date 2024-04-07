Церковный праздник 8 апреля: что запрещено делать в день святого Руфа

8 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день апостолов от 70-ти Иродиона и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.
Какой праздник 8 апреля
В Украине и мире 8 апреля отмечают такие праздники:
- День работников военных комиссариатов
- Международный день цыган
- День любителей зоопарка
Церковный праздник 8 апреля
По новому церковному календарю, 8 апреля в Украине отмечают день апостолов от 70-ти Иродиона и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.
Информации о преподобном Руфе не много, однако известно, что он отличился постоянным стремлением к духовному совершенствованию - он строго постился, жил в молитвах, послушаниях, подвиге и воздержании, которые больше всего преподнес в пещерном затворе. Его мощи до сих пор почивают в Дальних пещерах, возле мощей Мартирия Затворника и Пиора Затворника.
На изображениях Собора Киево-Печерских святых святой представлен, как правило, в правой группе пятом ряду вторым справа, в монашеском одеянии с куколем на голове, в ряду иноков, почивающих в Дальних пещерах.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 8 апреля
- В этот день не нужно начинать новые дела, также стоит избегать важных встреч - что-то может резко измениться.
- Не стоит 8 апреля заниматься финансовыми операциями: занимать или откладывать.
- Женщинам в этот день нельзя просить муку, сахар и соль, а мужчинам ходить в гости.
Именины 8 апреля
8 апреля День Ангела отмечают обладатели таких имен как Иван, Мария, Сергей.
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