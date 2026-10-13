Дралась и кусалась: в США арестовали популярную актрису

Кратко:
- В чем обвиняют американскую актрису
- Кого она покусала
Популярная американская актриса Сельма Блэр якобы устроила хаос на борту самолета Delta Airlines.
Как пишет TMZ, она ударила одного бортпроводника и укусила другого в середине полета.
В аудиозаписи, полученной TMZ, официальные лица вызвали медицинский персонал у ворот после сообщений о легких травмах, включая кровь из носа и следы укусов.
Власти портов Нью-Йорка и Нью-Джерси сообщили, что двое бортпроводников сообщили о травмах, а один был доставлен в больницу.
Блер была арестована и доставлена в больницу для обследования, где она и находится по сей день. В настоящее время ФБР расследует инцидент.
В аудиозаписи сообщения отмечается, что нарушившая порядок пассажирка, очевидно, ударилась головой о переборку. Кроме того, правоохранительные органы ждали, когда самолет приземлится.
Представитель Сельмы сообщил: "Сельме потребовалась неотложная медицинская помощь, которая привела к предполагаемому поведению. После приземления ей была оказана немедленная медицинская помощь, и в настоящее время ее состояние стабильное".
Неясно, что вызвало неотложную медицинскую помощь и может ли Сельма быть привлечена к каким-либо уголовным обвинениям.
Это не первый инцидент Блэр с самолетом. В 2016 году ее унесли на носилках после вспышки гнева во время полета.
Последнее публичное выступление Сельмы произошло в начале этого месяца на мероприятии Антидиффамационной лиги в Нью-Йорке.
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О персоне: Сельма Блэр
Сельма Блэр - американская актриса. Сельма наиболее известна своими ролями в фильмах "Жестокие игры", "Блондинка в законе", "Самая сладкая вещь" и "Хеллбой".
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