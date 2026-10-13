Дралась и кусалась: в США арестовали популярную актрису

Сельма Блэр страдает от неизлечимого хронического заболевания.

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Сельма Блэр может оказаться в тюрьме / Коллаж Главред, фото Instagram/selmablair

Кратко:

В чем обвиняют американскую актрису

Кого она покусала

Популярная американская актриса Сельма Блэр якобы устроила хаос на борту самолета Delta Airlines.

Как пишет TMZ, она ударила одного бортпроводника и укусила другого в середине полета.

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В аудиозаписи, полученной TMZ, официальные лица вызвали медицинский персонал у ворот после сообщений о легких травмах, включая кровь из носа и следы укусов.

Власти портов Нью-Йорка и Нью-Джерси сообщили, что двое бортпроводников сообщили о травмах, а один был доставлен в больницу.

Блер была арестована и доставлена ​​в больницу для обследования, где она и находится по сей день. В настоящее время ФБР расследует инцидент.

Сельма Блэр устроила дебош в самолете / Фото Instagram/selmablair

В аудиозаписи сообщения отмечается, что нарушившая порядок пассажирка, очевидно, ударилась головой о переборку. Кроме того, правоохранительные органы ждали, когда самолет приземлится.

Представитель Сельмы сообщил: "Сельме потребовалась неотложная медицинская помощь, которая привела к предполагаемому поведению. После приземления ей была оказана немедленная медицинская помощь, и в настоящее время ее состояние стабильное".

Неясно, что вызвало неотложную медицинскую помощь и может ли Сельма быть привлечена к каким-либо уголовным обвинениям.

Это не первый инцидент Блэр с самолетом. В 2016 году ее унесли на носилках после вспышки гнева во время полета.

Последнее публичное выступление Сельмы произошло в начале этого месяца на мероприятии Антидиффамационной лиги в Нью-Йорке.

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О персоне: Сельма Блэр Сельма Блэр - американская актриса. Сельма наиболее известна своими ролями в фильмах "Жестокие игры", "Блондинка в законе", "Самая сладкая вещь" и "Хеллбой".

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