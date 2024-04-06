УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 7 апреля: что запрещено делать на святого Георгия

Юлия Закрепа
6 апреля 2024, 11:58
Главред подробно расскажет, какой религиозный праздник 7 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 7 апреля: что запрещено делать на святого Георгия
Церковный праздник 7 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

7 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день третьей недели Великого поста, Крестопоклонного, преподобного Георгия.

Какой праздник 7 апреля

В Украине и мире 7 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день здоровья
  • День геолога
  • Международный день памяти о геноциде в Руанде

Церковный праздник 7 апреля

По новому церковному календарю, 7 апреля в Украине отмечают день третьей недели Великого поста и чтят память Крестопоклонного, преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра.

Известно, что святой Георгий родился в Сирии в середине VII века. С детства он отдалился от светской жизни и посвятил себя Богу и его делу. В монашеской монастырской обители он отдавал предпочтение добродетели смиренномудрия и верно служил Господу. Во время царствования Льва Исаврянина Георгий подвергся гонениям от иконоборцев и был вынужден защищать иконопочитание. С этого времени его стали называть Исповедником. Святой Георгий остался верен своим убеждениям и помогал другим сохранить правильную веру.

Позже святой Георгий стал митрополитом Митиленским на острове Лесбос. Здесь он был основателем многочисленных церковных сооружений и знаменит своим милосердием и помощью всем, кто нуждался в его помощи.

Святитель отличался свои милосердием, щедро помогал всем нуждающимся, даже если это было трудно и опасно. Его духовное служение привело ко многим чудесам и помогло многим людям обрести покой и гармонию.

В конце своей жизни, в 815 году, святой Георгий вернулся на родину, где и умер. Его святые мощи хранятся в Церкви святого Георгия в Митилене на острове Лесбос.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 7 апреля

  • В народе верили, если ночью заглянуть в чужое окно, то этим вы можете навлечь беду на свою семью.
  • Также в этот день не стоит шить, вязать и резать что-то острыми предметами.
  • Вечером нельзя резать свежую буханку хлеба, ведь можете навлечь нищету и бедность.

Именины 7 апреля

7 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Акулина, Петр.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник апрель календарь праздников интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

В Ростовской области РФ подорвали трубопровод - ГУР

В Ростовской области РФ подорвали трубопровод - ГУР

12:19 Украина
"Жесткие бои в Донецкой области": Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте

"Жесткие бои в Донецкой области": Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте

11:45 Украина
Будет ли наступление РФ на Харьков: в ОП объяснили заявление Ермака

Будет ли наступление РФ на Харьков: в ОП объяснили заявление Ермака

11:40 Украина
Все главные новости

Популярное

Хлеб не будет засыхать и портиться неделями: что нужно добавить в упаковку 6283

Хлеб не будет засыхать и портиться неделями: что нужно добавить в упаковку

«Грязно и пошло»: старший сын Газманова вышел из себя из-за того, что его брат отрекся от фамилии отца 5306

"Грязно и пошло": старший сын Газманова вышел из себя из-за того, что его брат отрекся от фамилии отца

Крысы убегут из сада сами: эксперт назвала лучший природный отпугиватель 3632

Крысы убегут из сада сами: эксперт назвала лучший природный отпугиватель

«У них шуры-муры»: стало известно об отношениях путинистов Гузеевой и Харламова 2184

"У них шуры-муры": стало известно об отношениях путинистов Гузеевой и Харламова

Последние новости

12:57

Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти меч гладиатора

12:40

Козловский без футболки показал новорожденного малыша

12:25

ВСУ могут отойти на новые рубежи: названа главная цель наступления РФ

12:24

"Нападение со стороны Ирана является "неизбежным": США в состоянии повышенной готовности

12:19

В Ростовской области РФ подорвали трубопровод - ГУРВидео

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
11:58

Церковный праздник 7 апреля: что запрещено делать на святого Георгия

11:50

РФ нашла слабое место в обороне ВСУ: полковник рассказал о продвижении врага

11:45

"Жесткие бои в Донецкой области": Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте

11:40

Будет ли наступление РФ на Харьков: в ОП объяснили заявление Ермака

Реклама
11:26

"Максимально быстро": Мусиенко сказал, когда РФ пойдет в новое наступление

10:58

РФ готовит новый штурм: в разведке назвали, где и когда могут ударить оккупанты

10:36

"Угроза прорыва": армия России начала новые штурмы на Бахмутском направлении

10:13

"Восстановление энергосистемы": эксперт раскрыл, получит ли Украина помощь от Запада

10:05

"У кого больше, тот и победит": в NYT назвали условие победы Украины в войне

09:44

РФ выбрала новые цели: в Силах обороны назвали, куда враг бьет ракетами и БПЛА

09:21

Гороскоп на завтра 7 апреля: Девам - недоразумение на работе, Стрельцам - странный звонок

08:59

"Заметная потеря Ту-95": в ISW раскрыли детали мощного удара по аэродрому в России

08:45

Ночной ракетно-дроновый удар: ПВО уничтожила 28 "Шахедов" из 32 и три крылатые ракетыФото

08:10

Почему война Израиля и Ирана создает риск заморозки войны в Украинемнение

07:50

Взрывы в Харькове, Запорожье, на Киевщине: что известно о ночной атаке РФФото

Реклама
07:35

Только люди с орлиным зрением найдут иголку за 12 секунд: необычайная оптическая иллюзия

06:02

Украине понадобится еще одно поколение, чтобы восстановиться после войнымнение

05:31

Будет ли наступление на Киев: Мусиенко сказал, есть ли опасность для столицы

04:35

"Там должно что-то произойти": эксперт назвал следующие потенциальные места "хлопков" в РФ

04:00

"Грязно и пошло": старший сын Газманова вышел из себя из-за того, что его брат отрекся от фамилии отца

03:34

Секрет в правой ладони: как по линиям на руке определить количество браковВидео

02:32

"На восстановление уйдет полтора-два года": к чему готовиться жителям Харькова

02:04

Хаос и гражданская война гарантирована: эксперт сказал, как Украина может уничтожить РФ

01:30

Враг "пробивает" инфраструктуру Украины: названы цели ударов оккупантов РФ

00:36

"Перемотаны головы, у кого-то побиты руки, ноги": трое журналистов ранены в ЗапорожьеФото

05 апреля, пятница
23:28

Что лучше сажать рядом с клубникой: 5 идеальных вариантов "соседей" для ягоды

23:20

Мощная магнитная буря накрыла Украину: атаковал почти 6-балльный шторм

23:18

Россия запустила по Одессе ракету: повреждения получили торговые объекты

22:22

"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

22:20

Температура +23, грозы и град: в Украине резко изменится погода

21:32

В непризнанном Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть: реакция ГУР

20:44

РФ готовится к наступлению на Харьков, враг уже собирает силы - Дикий

20:11

"Это предпосылка нашей победы": эксперт сказал, что подтолкнет РФ к поражению

20:03

Масштабное наступление России: Мусиенко назвал "проблемную точку" ВСУ

19:42

В Запорожье ранен корреспондент ТСН и телемарафона "Єдині новини"

Реклама
19:33

Налетит шторм и будет гром: Украину накроют грозовые дожди

19:24

Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали - причина

19:10

Что будет неизменной проблемой Харьковамнение

18:59

В Украине может вырасти интенсивность боев: разведка Эстонии раскрыла ситуацию на фронте

18:24

"Нам придется отойти с позиций": эксперт спрогнозировал последствия нового наступления РФ

18:10

Собирает друзей из РФ: друг Пугачевой рассказал, как она отпразднует юбилей

18:06

Уничтожили самолеты вместе с пилотами: ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ

17:46

РФ применяет новую тактику ударов: в ВС сказали, почему сложно защищать Харьков

17:17

Потеряли сразу 6 самолетов: Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ

17:04

"Может быть снова": когда Украину атакует новая пылевая буря из Сахары

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Путин новости
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять