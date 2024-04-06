Церковный праздник 7 апреля: что запрещено делать на святого Георгия

7 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день третьей недели Великого поста, Крестопоклонного, преподобного Георгия.
Какой праздник 7 апреля
В Украине и мире 7 апреля отмечают такие праздники:
- Всемирный день здоровья
- День геолога
- Международный день памяти о геноциде в Руанде
Церковный праздник 7 апреля
По новому церковному календарю, 7 апреля в Украине отмечают день третьей недели Великого поста и чтят память Крестопоклонного, преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра.
Известно, что святой Георгий родился в Сирии в середине VII века. С детства он отдалился от светской жизни и посвятил себя Богу и его делу. В монашеской монастырской обители он отдавал предпочтение добродетели смиренномудрия и верно служил Господу. Во время царствования Льва Исаврянина Георгий подвергся гонениям от иконоборцев и был вынужден защищать иконопочитание. С этого времени его стали называть Исповедником. Святой Георгий остался верен своим убеждениям и помогал другим сохранить правильную веру.
Позже святой Георгий стал митрополитом Митиленским на острове Лесбос. Здесь он был основателем многочисленных церковных сооружений и знаменит своим милосердием и помощью всем, кто нуждался в его помощи.
Святитель отличался свои милосердием, щедро помогал всем нуждающимся, даже если это было трудно и опасно. Его духовное служение привело ко многим чудесам и помогло многим людям обрести покой и гармонию.
В конце своей жизни, в 815 году, святой Георгий вернулся на родину, где и умер. Его святые мощи хранятся в Церкви святого Георгия в Митилене на острове Лесбос.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 7 апреля
- В народе верили, если ночью заглянуть в чужое окно, то этим вы можете навлечь беду на свою семью.
- Также в этот день не стоит шить, вязать и резать что-то острыми предметами.
- Вечером нельзя резать свежую буханку хлеба, ведь можете навлечь нищету и бедность.
Именины 7 апреля
7 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Акулина, Петр.
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