Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

Журналистка опробовала этот лайфхак на своей кухне и рассказала о результате.

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Как избавиться от мышей осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как защитить дом от мышей

Какие щели нужно закрыть, чтобы грызуны не проникали внутрь

Почему стальную вату рекомендуют использовать вместо яда

Осенью мыши и крысы чаще ищут пищу и укрытие в человеческих жилищах. Они могут проникать даже через небольшие щели, поэтому важно вовремя позаботиться о защите дома.

Главред узнал, как обычная стальная вата может помочь защитить дом от мышей, куда её нужно класть и что ещё стоит сделать.

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Как защитить дом от мышей

Журналистка британского издания Express Никола Рой опробовала простой способ борьбы с грызунами, который ей посоветовали эксперты. Она закрыла отверстия на кухне стальной ватой и утверждает, что в течение следующих двух недель больше не видела мышей.

Журналистка рассказала, что живет в старом здании над рестораном, где мыши периодически появлялись на кухне. Даже тщательная уборка не помогала полностью решить проблему, поэтому она решила воспользоваться советами специалистов.

Эксперты рекомендовали в первую очередь перекрыть щели, через которые грызуны могут проникать в помещение. Для этого предложили использовать стальную или проволочную вату - плотный материал, который мышам сложно прогрызть.

Журналистка приобрела стальную вату в хозяйственном магазине и плотно задела ею отверстие под холодильником, где ранее заметила мышь. Также она закрыла небольшие щели в плинтусе возле мусорного ведра.

Почему стальная вата помогает отпугивать мышей

Основное преимущество этого способа заключается в том, что он препятствует проникновению грызунов в дом. Плотно заполненные отверстия сложно расширить или прогрызть, поэтому материал может стать дополнительным барьером на пути мышей.

По словам Николы Рой, после герметизации щелей прошло две недели, в течение которых она не видела грызунов, не слышала их и не замечала следов на полу.

Автор также отметила, что при работе со стальной ватой следует надевать перчатки, поскольку острые волокна могут травмировать руки. Кроме того, обычная стальная вата может ржаветь под воздействием влаги. В качестве альтернативы можно рассмотреть медную сетку или специальный материал из нержавеющей стали.

Что еще поможет предотвратить появление мышей

Чтобы снизить риск проникновения грызунов, стоит проверить участки вокруг труб, плинтусов, дверей и бытовой техники. Особое внимание нужно уделить отверстиям в стенах и полу, через которые мыши могут попадать в помещение.

Также важно хранить продукты в закрытых контейнерах, регулярно убирать крошки и не оставлять пищевые отходы в открытом доступе. Если грызуны уже поселились в доме или их количество растет, герметизации щелей может быть недостаточно - в таком случае стоит обратиться к специалистам по борьбе с вредителями.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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