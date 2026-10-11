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Шишки в духовке при 90 градусах: секретный трюк для дома

Марина Иваненко
11 октября 2026, 04:44
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Опавшие шишки и желуди могут стать материалом для осенних композиций и садовых работ. Рассказываем о 6 способах их практического использования.
Как использовать шишки и желуди в саду
Как использовать шишки и желуди в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему не стоит выбрасывать опавшие шишки
  • Как обустроить убежище для насекомых
  • Для чего используют желуди осенью

Осенью дубы и хвойные деревья сбрасывают семена и плоды, покрывая участки шишками и желудями. Большинство хозяев сразу убирают их и выбрасывают, даже не догадываясь, что эти природные материалы можно использовать для ухода за садом, поддержки местной фауны и украшения дома. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Yahoo, опавшие шишки и желуди могут стать бесплатным материалом для различных хозяйственных нужд. Их используют для создания укрытий для насекомых, изготовления кормушек для птиц, оформления садовых композиций и домашнего декора. В то же время важно учитывать особенности каждого способа использования, чтобы не навредить растениям и животным.

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1. Защита растений и дренаж в горшках

Природные материалы из леса можно использовать для решения нескольких садовых задач. Однако их эффективность зависит от условий на участке.

Барьер от слизней. Некоторые садоводы раскладывают вокруг растений шишки и другие грубые природные материалы, надеясь затруднить передвижение слизней и улиток. Однако такой барьер не гарантирует защиты от вредителей. Для лучшего результата следует регулярно осматривать растения и удалять слизней вручную.

Дренаж в больших вазонах. Шишки иногда используют в качестве наполнителя в больших контейнерах, чтобы уменьшить их вес. В то же время слой шишек на дне горшка не обязательно улучшает отвод воды: для здоровья корней важны дренажные отверстия и подходящая почва. Поэтому полностью заменять почву шишками не стоит.

2. Убежище для полезных насекомых

Осенью насекомые ищут места, где можно пережить холодный сезон. Сухие шишки, кора, веточки и опавшие листья могут создать для них естественные укрытия.

Чтобы обустроить такое укрытие, достаточно сложить природные материалы в небольшую открытую конструкцию в укромном месте сада. Важно, чтобы внутри оставались сухие полости, а самодельное укрытие не находилось в месте, где постоянно скапливается вода.

Такая среда может стать убежищем для некоторых полезных беспозвоночных. В то же время не все насекомые зимуют одинаково, поэтому не стоит ожидать, что в подобном укрытии обязательно поселятся именно божьи коровки или пчелы.

3. Кормушки для птиц

Из обычной шишки можно сделать простую кормушку для птиц. Для этого её смазывают тонким слоем арахисового масла без соли и сахара или другим подходящим для птиц кормом, а затем обваливают в семенах.

Готовую кормушку подвешивают на ветке в месте, где птицам будет удобно садиться, а кошкам - сложно до них добраться. Важно использовать только безопасные для птиц ингредиенты и не добавлять соленые или приправленные продукты.

В холодное время года такая кормушка может стать дополнительным источником пищи для пернатых посетителей сада. Если её регулярно наполнять, следует также следить за чистотой и убирать остатки корма.

4. Натуральная мульча для сада

Измельчённые шишки и другие растительные остатки можно использовать для оформления садовых участков. Они придают композициям естественный вид, помогают прикрывать открытую поверхность почвы и могут постепенно разлагаться.

Перед использованием материал нужно осмотреть и убедиться, что на нем нет признаков плесени или болезней. Также не стоит укладывать слишком толстый слой у стволов и корневых шейки растений.

Желуди для мульчирования подходят хуже, если их много: они могут прорастать, а также привлекать животных. Поэтому для декоративного оформления лучше использовать их выборочно, учитывая особенности конкретного участка.

Видео о том, чем полезны желуди, можно посмотреть здесь:

5. Декор для дома и сада

Шишки и желуди имеют естественную форму и осенние оттенки, поэтому их используют для создания венков, гирлянд, настольных композиций и украшений для цветочных горшков.

Для декора стоит отбирать целые, сухие экземпляры без следов грибка, гнили или повреждений насекомыми. Если материал собрали в сырую погоду, его нужно хорошо высушить перед использованием в помещении.

Чтобы снизить риск занесения насекомых в дом, шишки можно прогреть в духовке при низкой температуре. Впрочем, время и режим обработки зависят от размера и влажности материала, а перегрев может привести к его повреждению. Не оставляйте шишки без присмотра во время нагрева.

6. Материал для осенних композиций и творчества

Желуди и шишки можно использовать не только для украшения дома, но и для создания декоративных композиций в саду. Например, ими оформляют корзины, наполняют декоративные емкости или сочетают с сухими листьями, веточками и мхом.

Перед работой желуди нужно перебрать и отделить поврежденные плоды. Для композиций, которые будут стоять в помещении, важно использовать сухой материал, чтобы избежать появления плесени.

Если желуди или шишки планируется оставить на улице для животных или насекомых, их не нужно обрабатывать в духовке. Также не стоит использовать материалы с деревьев, имеющих признаки грибковых заболеваний, гнили или значительного поражения вредителями.

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Об источнике: Yahoo News

Yahoo News - один из крупнейших в мире новостных агрегаторов, основанный компанией Yahoo в 1996 году. Ресурс собирает актуальные материалы от ведущих агентств (Associated Press, Reuters, AFP) и публикует собственные эксклюзивные репортажи. Платформа охватывает политику, бизнес, технологии и спорт, стабильно входя в список самых посещаемых медиасайтов мира благодаря оперативному обновлению контента и удобной персонализации ленты новостей.

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