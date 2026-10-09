Не ради красоты и не из-за мороза: почему на самом деле деревья белеют осенью

Побелка деревьев осенью помогает защитить яблони и груши от зимних солнечных ожогов и трещин в коре. Чем белить стволы и когда проводить эту процедуру.

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Осеннее побеление деревьев / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему зимнее солнце повреждает кору плодовых деревьев

Чем лучше белить яблони и груши осенью

Когда проводить побелку для защиты от морозов

Перед наступлением зимних холодов садоводам стоит уделить особое внимание защите яблонь, груш и других плодовых деревьев от резких перепадов температуры. Зимнее солнце может нанести стволам существенный вред, поэтому побелка является важной мерой по уходу за садом, а не только эстетической традицией или способом утепления. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Agroforum, в яркие зимние дни кора деревьев под прямыми солнечными лучами может нагреваться на 20 °C выше температуры воздуха, а вечером или после появления облачности - стремительно охлаждаться.

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Почему зимнее солнце опасно для деревьев

Основная угроза заключается в том, что под действием солнечного тепла ткани дерева частично выходят из состояния глубокого покоя, а последующее резкое замерзание может повредить клетки. Кроме того, наружные и внутренние слои ствола сжимаются с разной скоростью, что приводит к появлению продольных трещин в коре. Это явление называют зимним солнечным ожогом или юго-западным зимним повреждением.

Больше всего от таких температурных колебаний страдают молодые деревья с тонкой гладкой корой, а также насаждения после сильной обрезки.

Как побелка помогает защитить стволы

Специалисты отмечают, что белое покрытие не действует как куртка или изоляционный материал и не делает древесину более морозостойкой. Его защитное действие основано на простом физическом принципе: светлая поверхность отражает значительную часть солнечного излучения.

Исследования на косточковых культурах показывают, что в экстремальных зимних условиях стволы, покрытые белым латексом, могли оставаться на 30 °C холоднее необработанных. Это помогает избежать резких перепадов температуры и снижает риск повреждения коры.

В то же время эксперты опровергают распространенные мифы о побелке. Она не является универсальным средством против вредителей и не гарантирует задержку цветения, которая могла бы защитить дерево от весенних заморозков.

Её польза заключается прежде всего в предотвращении образования трещин. Именно через повреждённую кору могут проникать патогены и насекомые-древоточцы, поэтому защита ствола помогает снизить риск дальнейших поражений.

Видео о том, как правильно белить деревья, можно посмотреть здесь:

Чем лучше белить плодовые деревья

Традиционно для побелки используют гашеную известь. Однако она обладает едкими свойствами, поэтому во время работы необходимо использовать защитное снаряжение.

В качестве альтернативы консультационные службы всё чаще рекомендуют разбавленную водой белую латексную или водоэмульсионную краску, предназначенную для внутренних работ. Важно правильно подобрать состав, который не повредит кору.

В то же время категорически не рекомендуется использовать масляные краски и фасадные краски для наружных работ. Добавки в их составе могут повредить ткани дерева.

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Когда и как правильно белить деревья осенью

Наносить защитное покрытие следует осенью, до наступления сильных морозов. Для работы следует выбирать сухую погоду, чтобы смесь успела высохнуть и закрепиться на поверхности ствола.

Особое внимание нужно уделить южной и юго-западной сторонам деревьев, которые больше всего нагреваются под зимним солнцем. Именно на этих участках риск появления температурных повреждений особенно высок.

Молодые деревья рекомендуется покрывать полностью, ведь их тонкая кора более уязвима к резким перепадам температуры. При необходимости побелку можно обновить зимой, если защитный слой смоет дождь или снег.

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