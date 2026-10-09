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Лаванда будет обильно цвести каждое лето: что нужно сделать до наступления морозов

Инна Ковенько
9 октября 2026, 01:44
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От осеннего ухода зависит, насколько хорошо растение перенесет зиму.
Лаванда будет обильно цвести каждое лето: что нужно сделать до наступления морозов
Уход за лавандой осенью / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как правильно поливать лаванду осенью
  • Можно ли обрезать лаванду в октябре
  • Как защитить лаванду в горшках

Осень для лаванды - это время подготовки к зиме. Именно от того, как вы позаботитесь о кустах в октябре, зависит их здоровье и обилие цветения следующим летом. Лаванда требует внимательного, но деликатного ухода, ведь чрезмерные или неправильные процедуры могут сделать её уязвимой к морозам.

Главред расскажет, как ухаживать за лавандой осенью.

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Как подготовить лаванду к зиме

Лаванда не переносит застоя воды, пишет Southern Living. Осенью, когда земля дольше остается влажной, особенно важно следить, чтобы у корней не образовывались лужи. Если после дождя вода долго стоит, стоит улучшить дренаж. Лучше всего подходит легкая почва с добавлением песка, мелкого гравия или щебня. Важно, чтобы корневая шейка оставалась сухой и не была засыпана влажной землей.

Как поливать лаванду осенью

С наступлением прохлады лаванда потребляет меньше воды. В открытом грунте в дождливую осень кусты почти не нуждаются в дополнительном поливе. Если же в течение длительного времени нет осадков и земля хорошо просохла, можно умеренно полить растение, избегая избытка влаги.

Как обрезать лаванду

В октябре можно удалить сухие соцветия, слабые или сломанные побеги. Но радикально формировать куст уже не стоит - приближаются морозы, и сильная обрезка сделает растение менее устойчивым. Особенно опасно срезать старую древесину: лаванда плохо восстанавливается на таких участках. Оставляйте молодые зеленые побеги - именно они дадут новый прирост весной.

Опавшие листья, сорняки и растительные остатки удерживают влагу у основания растения, что может привести к загниванию. В октябре следует тщательно очистить участок вокруг лаванды. Не используйте толстый слой коры или компоста - они задерживают воду. Лучше насыпать тонкий слой гравия, щебня или песка, который обеспечит сухость и проветривание.

Что делать с лавандой в горшках

Контейнерные растения более уязвимы зимой, ведь их корни защищены хуже. Горшок с лавандой лучше перенести в место, защищенное от сильного ветра и осадков. Это особенно важно для теплолюбивых сортов, которые могут пострадать от морозов.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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