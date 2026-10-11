Почему шторы желтеют после стирки: простой способ вернуть белизну без хлора

Остатки жира, избыток порошка и жесткая вода образуют на волокнах налет, который с каждым циклом стирки делает ткань все темнее.

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Как правильно стирать шторы и тюль / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

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Почему шторы желтеют даже после частой стирки

Чем отбелить шторы вместо хлора

Даже при регулярной стирке шторы и тюли могут седеть или желтеть. Однако выбрасывать их не стоит, ведь восстановить белизну можно с помощью одного средства.

Главред решил разобраться, как стирать шторы, чтобы они оставались белыми.

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Почему шторы желтеют

Шторы желтеют из-за налета, который остается на ткани после каждого цикла в стиральной машине и накапливается годами. Главный виновник - жир: он особенно прочно держится на полиэстере, из которого изготовлено большинство современных моделей, ведь синтетические волокна плохо впитывают воду и хуже выполаскиваются, пишет Deccoria.

Большая часть загрязнений попадает на ткань прямо из воздуха. На кухне на шторах оседают пары от жарки, в помещениях курильщиков - никотин из сигаретного дыма, а теплый воздух от радиаторов поднимает и приносит на ткань пыль. Солнечный свет, падающий на поверхность, только усиливает этот эффект.

Часть налета образуется во время самой стирки. Если хозяйка засыпает слишком много порошка или наливает лишний кондиционер, средство не вымывается полностью и остается на волокнах. Этот слой действует как ловушка для грязи и минералов из воды - и чем жестче вода, тем толще он становится.

Как жесткая вода влияет на цвет штор

Кальций и магний, растворенные в водопроводной воде, вступают в реакцию с компонентами моющего средства. Образуется нерастворимый осадок, который прилипает к волокнам и задерживает грязь - с каждым циклом его становится больше, поэтому ткань постепенно сереет и желтеет.

Повышение температуры проблему не решает, а усугубляет. При нагревании соединения кальция и магния превращаются в труднорастворимые карбонаты - те самые, что образуют накипь в чайнике.

Впрочем, не каждое изменение цвета связано с жесткостью. Ярко выраженные ржавые, желто-коричневые пятна обычно означают, что в воду попадает железо из корродированных труб или бойлера. Такие следы появляются на любом белье, а не только на шторах, и хлорным отбеливателем их выводить нельзя - станет только хуже.

Как отбелить тюль / Инфографика: Главред

Как вернуть ткани белизну без хлора

Для восстановления цвета понадобятся перкарбонат натрия и подсиниватель для белья. Ни один из них не содержит хлора, который на синтетических волокнах и некоторых видах отделки дает обратный эффект - придает желтизну.

Сначала стоит изучить этикетку. Треугольник с двумя диагональными линиями означает, что ткань совместима только с кислородным отбеливателем, а перечеркнутый треугольник - что отбеливать ее нельзя вообще, и перкарбоната в таком случае следует избегать.

Перкарбонат натрия - это кислородный отбеливатель в виде белого порошка, который высвобождает в воде активный кислород и устраняет изменение цвета. Он работает при температуре до 40 °C, поэтому подходит для деликатных режимов.

Сильно загрязненные шторы перед стиркой замачивают в теплой воде с разбавленным моющим средством, а в жесткой воде рекомендуемую дозу превышать нельзя: перкарбонат содержит карбонат натрия, который сам способствует осаждению кальция на ткани.

Если после отбеливания остался легкий желтый оттенок, во время полоскания добавляют немного подсинителя. Он не устраняет изменение цвета, но синий пигмент визуально нейтрализует желтизну. Концентрат предварительно разбавляют в холодной воде согласно инструкции - от избытка ткань приобретет голубой оттенок.

Как правильно стирать шторы - видео:

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