Защитник Ласточкин покорил поклонников своим танцем

Игорь Ласточкин станцевал в блиндаже и обратился к своим фоловерам.

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Игорь Ласточкин станцевал/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor

Кратко:

Что написал Игорь Ласточкин

Как он сейчас выглядит

Популярный украинский комик Игорь Ласточкин, который сейчас защищает Украину на фронте, показал забавное видео, которое он снял в своем блиндаже.

Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

Харизматичный актер и военный станцевал и снял свой танец на видео.

"Я вам танец, вы нам забрасываете донат на пикап", - написал он.

Игорь Ласточкин защищает Украину / скрин из видео

Свой шикарный танец Ласточкин станцевал под тресковый сейчас трек - Chico.

Игорь Ласточкин станцевал в блиндаже

Ласточкин станцевал в блиндаже / Скриншот

Артист не в первый раз снимает такие видео, радуя своей харизмой своих поклонников.

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Ранее также украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно повредила свой новый премиальный автомобиль стоимостью около пяти миллионов гривен, поделилась новым видео.

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О персоне: Игорь Ласточкин Игорь Ласточкин - украинский актер и капитан команды КВН "Сборная Днепропетровска". С 2015 года тренер "Лиги Смеха". В 2016 году стал ведущим программы "Рассмеши комика". С началом полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, а в феврале 2025 года мобилизировался в ВСУ.

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