Защитник Ласточкин покорил поклонников своим танцем

Кратко:
- Что написал Игорь Ласточкин
- Как он сейчас выглядит
Популярный украинский комик Игорь Ласточкин, который сейчас защищает Украину на фронте, показал забавное видео, которое он снял в своем блиндаже.
Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram.
Харизматичный актер и военный станцевал и снял свой танец на видео.
"Я вам танец, вы нам забрасываете донат на пикап", - написал он.
Свой шикарный танец Ласточкин станцевал под тресковый сейчас трек - Chico.
Игорь Ласточкин станцевал в блиндаже
Артист не в первый раз снимает такие видео, радуя своей харизмой своих поклонников.
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Ранее также украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно повредила свой новый премиальный автомобиль стоимостью около пяти миллионов гривен, поделилась новым видео.
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О персоне: Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - украинский актер и капитан команды КВН "Сборная Днепропетровска". С 2015 года тренер "Лиги Смеха". В 2016 году стал ведущим программы "Рассмеши комика". С началом полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, а в феврале 2025 года мобилизировался в ВСУ.
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