Зачем мыть пол с лавровым листом: необычный способ уборки

О чём вы узнаете:
- Зачем добавлять лавровый лист в воду для мытья пола
- Как приготовить ароматный настой для уборки
- Кому следует быть осторожным с лавровым листом
Уборка дома может быть не только эффективной, но и экологичной, если отказаться от агрессивной бытовой химии в пользу простых домашних средств. Обычная специя, которая найдется почти на каждой кухне, может стать необычным дополнением к мытью пола и наполнить помещение приятным ароматом. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание 20 minutos, лавровый лист используют в быту благодаря его характерному запаху и содержанию эфирных масел. В то же время важно помнить, что домашний лавровый настой не является доказанным заменителем дезинфицирующих средств и не гарантирует защиты от насекомых.
Чем может быть полезен лавровый настой во время уборки
Приятный аромат
Эфирные масла лавровых листьев, в частности цинеол, придают настою характерный пряный запах. Он может стать альтернативой ароматизированным средствам для уборки, если вам нравится такой аромат.
Дополнение к обычной уборке
Настой можно использовать в качестве вспомогательного средства для протирания поверхностей, которые можно мыть водой. Однако для удаления стойкой грязи и дезинфекции лучше выбирать средства, предназначенные именно для этого.
Доступность и экономия
Лавровый лист - распространенная кухонная специя, поэтому приготовление настоя не требует значительных затрат. В то же время его эффективность зависит от конкретной задачи, а сам настой не заменяет полноценной уборки пола моющим средством.
Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:
Как приготовить настой из лаврового листа для мытья пола
Чтобы приготовить настой, измельчите несколько лавровых листиков и залейте их горячей водой. Дайте смеси настояться, а затем остудите. При желании настой можно процедить и добавить в воду для мытья пола.
Для обычной уборки лучше использовать подходящее моющее средство, следуя рекомендациям производителя. Не стоит смешивать бытовую химию с уксусом, содой или другими компонентами без проверки их совместимости: такие сочетания могут снижать эффективность очистки или повреждать поверхности.
Кому следует быть осторожным с лавровым листом
Лавровый лист и его настой следует хранить в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте. Не позволяйте им пить настой или жевать листья. После уборки стоит дать полу высохнуть, прежде чем допускать к ней детей и животных.
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Об источнике: 20minutos.es
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