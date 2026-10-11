Жалюзи будут оставаться чистыми месяц: какое средство отталкивает пыль

Средство не только собирает грязь, но и создает заряд, который не дает пыли оседать на ламелях.

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Как очистить жалюзи от пыли / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое средство позволяет поддерживать жалюзи в чистоте до месяца

Почему щетка из перьев не дает результата

Пыль на жалюзи появляется очень быстро, буквально через несколько дней после уборки. Кроме того, ее трудно убирать, ведь нужно тщательно протирать каждую деталь.

Главред решил разобраться, чем протереть жалюзи, чтобы на них не скапливалась пыль.

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Чем можно протирать жалюзи от пыли

Салфетки для сушильных машин оказались более эффективным средством против пыли на жалюзи, чем традиционные перьевые щетки: после одного протирания ламели остаются чистыми примерно месяц, пишет Express.

Главное преимущество - средство не просто собирает грязь, но и препятствует ее повторному оседанию.

В то же время щетки из перьев просто перемещают пыль с места на место, а не удаляют ее с поверхности.

Почему салфетки для сушилки работают на жалюзи

Секрет - в структуре самого материала. Если рассмотреть салфетку вблизи, она представляет собой полупрозрачное плетение волокон с немного шероховатой фактурой, и именно эта шероховатость позволяет подцепивать и удерживать частицы пыли, а не размазывать их.

Второй эффект связан со статикой. Салфетка оставляет на поверхности положительный электрический заряд, и этот заряд отталкивает пыль, не давая ей снова прилипать к ламелям.

Как правильно чистить жалюзи

Алгоритм не требует специального инвентаря - подойдут любые салфетки для сушильных машин. Сначала регулировочную ручку поворачивают так, чтобы одна сторона ламелей полностью раскрылась, и протирают ее.

Затем ручку поворачивают в противоположную сторону и повторяют процедуру с другой стороны ламелей. После этого их выставляют в горизонтальное положение.

Последний шаг - потянуть за шнур, собрать жалюзи в верхней части окна и пройтись по ним в таком положении.

Как снять горизонтальные жалюзи – видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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