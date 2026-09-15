Пол будет идеально чистым дольше — домашнее средство от пыли и грязи

Вы узнаете:
- Как приготовить средство для очистки деревянного пола
- Какие ингредиенты помогут вернуть ему естественный блеск
Уход за деревянным полом не так прост, как кажется. Со временем, даже если регулярно мыть пол, он начинает тускнеть. Но такая ситуация - не приговор.
Главред узнал, что отмыть пол и вернуть ему блеск можно с помощью простого в приготовлении домашнего средства. О нём, как пишет Express, рассказала автор блога "At Home On The Prairie" Элизабет.
"Это средство не только очищает деревянный пол, но и благодаря оливковому маслу одновременно полирует его и придает естественный блеск. В отличие от промышленных средств для полировки древесины, оливковое масло не оставляет налета, который накапливается со временем", - подчеркнула блогерша.
Как приготовить домашнее средство для очистки пола
Столовую ложку оливкового масла, четыре чайные ложки уксуса, чайную ложку кастильского мыла и 400 миллилитров воды нужно налить в бутылочку с распылителем и хорошо взболтать.
После этого домашнее средство нужно распылить на чистый от грязи и пыли пол и отполировать его сухой шваброй или тряпкой. Делать это нужно круговыми движениями.
@sizovasofiaa Лучший лайфхак для чистой полы ?? Ингредиенты: ?ведро тёплой воды ?2 ложки соли ?1 ложка соды ?пробковый колпачок кондиционера для белья. ? Соль - вытягивает пыль и мелкую грязь с поверхности, действует как легкий антисептик ? Сода - прекрасно обезжиривает, растворяет пятна, устраняет запахи ? Кондиционер для белья - придаёт блеск, уменьшает статическое электричество (пыль не прилипает!), а ещё оставляет приятный аромат ? #лайфхак#пол#лайфхаки#полезно#уборка#чистота#clean♬ оригинальный звук - София Сизова
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Об источнике: Express.co.uk
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