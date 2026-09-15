Пол будет идеально чистым дольше — домашнее средство от пыли и грязи

Чтобы избавиться от загрязнений и придать полу блеск, можно в домашних условиях приготовить чудо-средство.

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Средство для придания блеска полу можно приготовить дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как приготовить средство для очистки деревянного пола

Какие ингредиенты помогут вернуть ему естественный блеск

Уход за деревянным полом не так прост, как кажется. Со временем, даже если регулярно мыть пол, он начинает тускнеть. Но такая ситуация - не приговор.

Главред узнал, что отмыть пол и вернуть ему блеск можно с помощью простого в приготовлении домашнего средства. О нём, как пишет Express, рассказала автор блога "At Home On The Prairie" Элизабет.

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"Это средство не только очищает деревянный пол, но и благодаря оливковому маслу одновременно полирует его и придает естественный блеск. В отличие от промышленных средств для полировки древесины, оливковое масло не оставляет налета, который накапливается со временем", - подчеркнула блогерша.

Как приготовить домашнее средство для очистки пола

Столовую ложку оливкового масла, четыре чайные ложки уксуса, чайную ложку кастильского мыла и 400 миллилитров воды нужно налить в бутылочку с распылителем и хорошо взболтать.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

После этого домашнее средство нужно распылить на чистый от грязи и пыли пол и отполировать его сухой шваброй или тряпкой. Делать это нужно круговыми движениями.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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