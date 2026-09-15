Умерла популярная французская актриса и певица

О смерти актрисы сообщили ее дети и назвали причину смерти.

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Умерла легендарная французская актриса и певица / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Что случилось с певицей

Чем она прославилась

Скончалась культовая певица французского дуэта Rita Mitsouko. Причиной смерти стала внезапная и агрессивная форма рака.

Как пишет Euronews, певица ушла из жизни в возрасте 68 лет. По словам детей артистки, она скончалась в ночь на 14 сентября 2026 года от "стремительно развивающегося рака".

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Она родилась в 1957 году в Сюрене. Ее отец, Сэм Рингер - польский еврей-ашкеназ, - прошел через несколько концентрационных лагерей. Катрин Рингер рассказала его историю в песне "C'était un homme" ("Это был человек") с альбома "Cool Frénésie".

Настоящий успех пришел в середине 1980-х годов с песней "Marcia Baïla", ставшей знаковой для французской сцены. Вслед за этим группа выпустила череду хитов, включая "Andy", "C'est comme ça" и "Les Histoires d'A.". Музыка, видеоклипы и нестандартная эстетика превратили Les Rita Mitsouko в явление, вышедшее далеко за рамки привычного рока.

Умерла Кэтрин Рингер. Фото Википедия

Смерть Фреда Шишина в ноябре 2007 года - он также скончался от рака в возрасте всего 53 лет - могла бы положить конец истории дуэта. Однако Катрин Рингер решила сохранить их музыкальное наследие. Она начала сольную карьеру и регулярно выходила на сцену, исполняя песни Les Rita Mitsouko.

Она продолжала выступать и в 2026 году; в частности, в феврале она дала концерт в Париже. Артистка планировала и дальше представлять публике творческое наследие, созданное ею совместно с Фредом Шишиным.

С ее уходом французская музыка лишилась уникальной фигуры. Кэтрин Рингер неразрывно связана с группой Les Rita Mitsouko, но также и со своей собственной манерой держаться на сцене - свободной, провокационной, самобытной и горячо любимой публикой.

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О персоне: Кэтрин Рингер Кэтрин Рингер - французская певица, автор песен, композитор, мультиинструменталистка, танцовщица, хореограф, актриса, соосновательница поп-рок-группы Les Rita Mitsouko. Являлась ведущей вокалисткой оркестра Plaza Francia, где выступает с Эдуардо Макароффом и Кристофом Х. Мюллером, бывшими участниками Gotan Project.

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