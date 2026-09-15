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В Кремле назвали условия энергетического перемирия - что требуют от Украины

Юрий Берендий
15 сентября 2026, 15:00
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Москва связывает возможность достижения договоренностей с Киевом не только с прекращением атак, но и с более широкими экономическими и торговыми требованиями.

В Кремле назвали условия энергетического перемирия — что требуют от Украины
Энергетическое перемирие - Кремль выдвинул Киеву два жестких условия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Кремль выдвинул Киеву условия для энергетического перемирия
  • РФ требует обеспечения безопасности судоходства и отмены санкций
  • Песков назвал перемирие хорошей идеей

Кремль выдвинул два условия для возможного энергетического перемирия сУкраиной. В то же время в Москве назвали саму идею Трампа о прекращении ударов по энергообъектам "очень хорошей". Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

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В Кремле связывают перспективы достижения договоренностей не только с прекращением атак на энергетические объекты. Москва отдельно поднимает вопрос о работе нефтеналивного флота и доступе российских энергоресурсов на мировые рынки.

"Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен гарантировать такую безопасность", - сказал Песков.

По его словам, Москва считает недостаточными лишь защиту нефтеперерабатывающих заводов и наращивание производства топлива. Песков утверждает, что ключевой проблемой для мирового рынка остается возможность свободно поставлять российские нефтепродукты.

"И второе, что нужно сделать, - это, конечно, отменить санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир", - сказал пресс-секретарь военного преступника Путина.

Представитель Кремля также заявил, что Москва якобы стремится к стабилизации внутреннего топливного рынка. По его словам, российские НПЗ уже работают в рамках комплексных мер по защите энергетических объектов.

В то же время Песков заявил, что главный интерес Кремля касается именно внешних рынков. Он также указал на то, что возможное возвращение российского газа в Европу будет зависеть от того, насколько это будет выгодно самой России.

Песков назвал инициативу об энергетическом перемирии положительной и сообщил о контактах Москвы с Вашингтоном.

"Да, мы видим. Мы в целом, безусловно, считаем это очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - цинично заявил он.

Эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ

Быстрого перемирия между Украиной и Россией после выборов в РФ 20 сентября ожидать не стоит, а переговорный процесс может оставаться скорее демонстрацией дипломатической активности США, чем путем к масштабному соглашению. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца-двух или трех", - отметил Клочок.

В то же время активизация дипломатических контактов имеет отдельное политическое измерение для администрации Дональда Трампа. По оценке Клочка, американскому президенту важно демонстрировать прогресс во внешней политике, особенно на фоне сложной ситуации вокруг Ирана.

"Я не вижу, чтобы они всерьёз рассчитывали на быстрый результат. Скорее речь идет о переговорах ради переговоров. Процесс должен двигаться, потому что Трампу нужно показывать, что что-то происходит. У него такая внешняя политика. Тем более, с Ираном у него очень сложная ситуация, поэтому где-то нужно показать результат", - сказал аналитик.

При этом контакты между сторонами могут оказаться не совсем безрезультатными. Клочок допускает достижение отдельных договоренностей, которые будут касаться конкретных типов ударов или ограниченных военных действий.

"Я не исключаю, что, например, могут договориться о прекращении ударов по НПЗ. Российская нефть будет лучше поступать на рынок, цена может снизиться, и Трамп скажет: видите, я повлиял на ситуацию. Запрет на глубинные удары также может стать одним из аргументов на переговорах. И это уже проявление нашей субъектности", - подытожил Клочок.

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Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. США объявили, что стороны якобы согласились на взаимные ограничения в отношении ударов по гражданской энергетической инфраструктуре.

Зеленский в ответ заявил, что Украина готова не наносить удары по РФ при условии реальной взаимности и надежных гарантий от партнеров. Киев подчеркнул, что формальная договоренность без механизма выполнения не считается достаточной.

В то же время Путин не хочет заключать соглашение о перемирии до наступления зимы, по данным собеседников FT, знакомых с ходом переговоров. Они указали, что атаки РФ на энергетику могут усилить давление на Киев.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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