ВСУ разгромили Сызранский НПЗ и завод БПЛА "Атлант Аэро": новые подробности

Удар по НПЗ нанесли подразделения Deep Strike ССО совместно с СБС и СБУ.

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Пожар на НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Украина нанесла удар по Сызранскому НПЗ и предприятию "Атлант Аэро"

На Сизранском НПЗ повреждены установка АВТ-6 и резервуарный парк

На НПЗ "Славянск ЭКО" уничтожены и повреждены резервуары

В ночь на 15 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России и предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области. На обоих объектах зафиксированы взрывы и пожары. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

На территории Сызранского НПЗ было зафиксировано попадание с последующим пожаром. Поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк.

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Сызранский НПЗ входит в структуру российской "Роснефти" и способен перерабатывать около 8,9 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, часть которых используется для обеспечения потребностей российских войск.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Силы специальных операций уточнили, что удар по заводу нанесли подразделения Deep Strike совместно с Силами беспилотных систем и СБУ. По их данным, несколько дронов достигли целей, после чего на территории предприятия возник масштабный пожар.

Также было поражено предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге. Генштаб сообщил о взрывах и пожаре на его территории. Предприятие специализируется на производстве беспилотников и комплектующих, в частности ударно-разведывательных БПЛА "Молния" и деталей для дронов "Орион".

Кроме того, Генштаб сообщил о результатах удара по НПЗ "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края 13 сентября. По результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение трёх и повреждение восьми резервуаров.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские удары на большие расстояния являются ответом на российские атаки по энергетике, логистике и критической инфраструктуре.

"Наши ответы им за это - ощутимы. Есть новые результаты Сил обороны Украины в отношении НПЗ в Сизране, также был нанесен удар в Таганроге по предприятию по производству дронов, площадке подготовки и запуска дронов в Орловской области. Были попадания и в Черном море", - заявил глава государства.

Он поблагодарил украинских военных за эффективность дальнобойных ударов и подчеркнул, что давление на Россию должно способствовать прекращению войны.

Прекратит ли Украина удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Украина не планирует прекращать удары по энергетическим объектам России, которые используются для поддержки войны. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, развитие украинского производства беспилотников и ракетных технологий в будущем может позволить наносить ещё больший ущерб российской нефтяной инфраструктуре.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях, ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломать хребет России", - заявил Загородний.

Эксперт также отметил, что на международном уровне Украина продолжает говорить о стремлении к миру, поскольку это важно для сохранения поддержки со стороны партнеров. В то же время, по его словам, удары по объектам, обеспечивающим российскую военную машину, остаются одним из направлений противодействия агрессии.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, соглашение касается именно атак на энергетическую инфраструктуру и, как утверждается, должно распространяться на обе стороны.

Президент Зеленский сообщил о готовности Украины прекратить удары по российским энергетическим объектам при условии взаимности и надежных гарантий со стороны партнеров. В заявлении он перечислил, что речь идет о защите энергетики, портов, логистики и других объектов, необходимых для жизни гражданского населения.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил о массированной ракетной атаке на Таганрог, повлекшей за собой многочисленные пожары и повреждения инфраструктуры. По данным источников, в результате ударов произошло возгорание крупного НПЗ в Сизране и поврежден склад Ozon в Таганроге.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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