Вместо котлет: рецепт шикарного ужина из фарша за 45 минут

Рецепт отличной альтернативы котлетам.

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Рецепт сочного мясного блюда на ужин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Разнообразить ужин можно простым блюдом из фарша, которое заменит классические котлеты. Речь идет о мясных гнездах.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Кристина в TikTok рассказала, как правильно их готовить.

Мясные гнезда - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Фарш 800 г

Лук 2 шт.

Консервированный ананас 250 г

Сыр 150–180 г

Майонез

Растительное масло

Специи

Лук чистим, мелко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на разогретой и смазанной маслом сковороде. Смешиваем лук с фаршем и любимыми специями.

Формируем шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Прижимаем каждый шарик по центру стаканом, смазываем в углублении майонез и выкладываем поверх него ананасы.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Ставим "гнезда" в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. За 5 минут до готовности посыпаем блюдо тёртым сыром и допекаем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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