Вместо котлет: рецепт шикарного ужина из фарша за 45 минут

Разнообразить ужин можно простым блюдом из фарша, которое заменит классические котлеты. Речь идет о мясных гнездах.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Кристина в TikTok рассказала, как правильно их готовить.
Мясные гнезда - рецепт
Ингредиенты:
- Фарш 800 г
- Лук 2 шт.
- Консервированный ананас 250 г
- Сыр 150–180 г
- Майонез
- Растительное масло
- Специи
Лук чистим, мелко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на разогретой и смазанной маслом сковороде. Смешиваем лук с фаршем и любимыми специями.
Формируем шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Прижимаем каждый шарик по центру стаканом, смазываем в углублении майонез и выкладываем поверх него ананасы.
Ставим "гнезда" в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. За 5 минут до готовности посыпаем блюдо тёртым сыром и допекаем.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@foodblog_kristi Мясные гнезда с ананасом ?? Ингредиенты: • фарш (у меня свиной) - 800 г • лук (небольшой) - 2 шт. • консервированный ананас - 250 г • твёрдый сыр - 150–180 г • майонез "Провансаль" "Щедро" - по вкусу • растительное масло • соль, чёрный перец, паприка, сушёный чеснок, хмели-сунели Приготовление: 1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Даём остыть. 2. В фарш добавляем обжаренный лук, соль, специи. Хорошо перемешиваем. 3. Формируем шарики и выкладываем на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. В центре каждого делаем углубление. 4. Смазываем майонезом, выкладываем кусочки ананаса. 5. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут (ориентируйтесь на свою духовку), за 5 минут до готовности посыпаем тёртым сыром. Приятного аппетита? #рецепты#вкусно#фудблог♬ Kalus'ki vechornici (feat. Tember Blanche) (feat. Tember Blanche) - KALUSH
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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