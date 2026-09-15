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Вместо котлет: рецепт шикарного ужина из фарша за 45 минут

Анна Косик
15 сентября 2026, 10:25
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Рецепт отличной альтернативы котлетам.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Порции Порции 3-5 порции
Калорийность Калорийность 45 ккал
Кухня Кухня Интернациональная
Вместо котлет: рецепт шикарного ужина из фарша за 45 минут
Рецепт сочного мясного блюда на ужин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Разнообразить ужин можно простым блюдом из фарша, которое заменит классические котлеты. Речь идет о мясных гнездах.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Кристина в TikTok рассказала, как правильно их готовить.

Мясные гнезда - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Фарш 800 г
  • Лук 2 шт.
  • Консервированный ананас 250 г
  • Сыр 150–180 г
  • Майонез
  • Растительное масло
  • Специи

Лук чистим, мелко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на разогретой и смазанной маслом сковороде. Смешиваем лук с фаршем и любимыми специями.

Формируем шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Прижимаем каждый шарик по центру стаканом, смазываем в углублении майонез и выкладываем поверх него ананасы.

Как приготовить идеальный фарш для котлет
Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Ставим "гнезда" в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. За 5 минут до готовности посыпаем блюдо тёртым сыром и допекаем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@foodblog_kristi Мясные гнезда с ананасом ?? Ингредиенты: • фарш (у меня свиной) - 800 г • лук (небольшой) - 2 шт. • консервированный ананас - 250 г • твёрдый сыр - 150–180 г • майонез "Провансаль" "Щедро" - по вкусу • растительное масло • соль, чёрный перец, паприка, сушёный чеснок, хмели-сунели Приготовление: 1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Даём остыть. 2. В фарш добавляем обжаренный лук, соль, специи. Хорошо перемешиваем. 3. Формируем шарики и выкладываем на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. В центре каждого делаем углубление. 4. Смазываем майонезом, выкладываем кусочки ананаса. 5. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут (ориентируйтесь на свою духовку), за 5 минут до готовности посыпаем тёртым сыром. Приятного аппетита? #рецепты#вкусно#фудблог♬ Kalus'ki vechornici (feat. Tember Blanche) (feat. Tember Blanche) - KALUSH

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О персоне: foodblog_kristi

foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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