Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Опытные хозяева нашли простой и абсолютно натуральный способ защитить жилище от грызунов.

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Как отпугнуть крыс от дома с помощью кайенского перца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему крысы могут проникать в дома осенью

Как острый перец помогает отпугивать грызунов

Как приготовить и использовать натуральное средство

Крысы могут стать серьёзной проблемой для домовладельцев, особенно в конце тёплого сезона. С приближением холодов грызуны могут искать тёплые места и проникать в дома, гаражи и подвалы.

Главред выяснил, какое недорогое средство способно отпугнуть крыс.

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Для борьбы с нежелательными гостями можно попробовать простое натуральное средство на основе острого перца. Оно стоит недорого, а для его приготовления понадобятся лишь несколько доступных ингредиентов.

Как пишет Express, одним из натуральных средств, которые используют для отпугивания крыс, является кайенский перец или хлопья чили.

Почему чили может отпугивать крыс

У крыс очень чуткое обоняние, поэтому резкие запахи могут быть для них неприятными. Именно это свойство острого перца используют в качестве основы натурального отпугивателя.

Кайенский перец, хлопья чили или острое масло обладают интенсивным запахом. По данным Native Pest Management, острый кайенский перец может отпугивать крыс, раздражая их чувствительные носы. Поэтому средство с чили можно использовать в местах, где были замечены грызуны или где они потенциально могут проникнуть в дом.

Как приготовить средство от крыс с чили

Для приготовления простого раствора понадобятся:

1 столовая ложка порошка кайенского перца или хлопьев чили;

1 литр воды;

небольшая капля средства для мытья посуды.

Сначала нужно смешать чили с водой в кастрюле и довести смесь до кипения. После этого раствор следует оставить до полного остывания.

Затем добавьте небольшое количество средства для мытья посуды и перемешайте. Готовый раствор осторожно перелейте в бутылку с распылителем.

Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Где распылять средство

Полученный раствор можно наносить на участки, где вы замечали крыс или мышей, а также возле потенциальных мест их проникновения. Особое внимание стоит уделить щелям вокруг труб, сливов, дверей, окон, вентиляционных отверстий и проемов в крыше.

Еще один способ - насыпать кайенский перец или сухие хлопья чили вокруг таких мест.

Однако средство нужно периодически обновлять. После сильного дождя или повышенной влажности его рекомендуют наносить повторно.

Как безопасно использовать чили

При приготовлении и нанесении средства нужно быть осторожными. Острый перец может вызвать раздражение, поэтому важно не допускать попадания смеси в глаза или на слизистые оболочки.

Также обработанные участки должны быть недоступны для маленьких детей и домашних животных. Чили может вызвать у них раздражение и дискомфорт.

Важно помнить, что такое средство является способом отпугивания, а не заменой полноценных мер борьбы с грызунами. Если крысы регулярно появляются в доме, стоит также обратить внимание на возможные места их проникновения.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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