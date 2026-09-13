Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

Грядку для чеснока и лука нужно подготовить за несколько недель до посадки.

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Как правильно сажать чеснок и лук под зиму / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Когда начинать готовить почву под озимые посадки

Чем удобрить грядку и в каких дозах

В сентябре многие огородники уже задумываются о том, где посадить чеснок и озимый лук. Однако перед этим грядки нужно правильно подготовить, чтобы будущий урожай был большим и обильным.

Главред решил разобраться, как подготовить почву для посадки чеснока и озимого лука.

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Сколько времени нужно на подготовку грядок

Озимый чеснок и лук высаживают с конца сентября по ноябрь - примерно за пять-шесть недель до первых сильных заморозков, однако готовить грядку под них нужно значительно раньше самой посадки, пишет Deccoria.

В частности, компосту или навозу требуется несколько недель, чтобы частично разложиться в почве, а свежая органика, внесенная непосредственно перед посадкой, сжигает молодые корни вместо того, чтобы питать их.

Срок подготовки зависит от типа почвы. На тяжелых глинистых участках, где разложение органики длится дольше, грядку формируют за месяц до посадки, тогда как на легкой песчано-глинистой почве достаточно нескольких недель.

Перед внесением любых удобрений участок очищают: убирают сорняки и остатки предыдущей культуры, перекапывают почву на глубину 25–30 см и удаляют крупные камни, мешающие равномерной посадке.

После чего нельзя сажать чеснок и лук

Не менее важно учесть, что росло на этой грядке в прошлом сезоне. Лучшими предшественниками для чеснока и озимого лука считаются бобовые - фасоль и горох, ведь клубневые бактерии на их корнях фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву больше, чем потребляют сами растения.

Подходят и крестоцветные: ранний сбор урожая оставляет время на подготовку участка к осенней посадке. Огурцы и помидоры тоже относятся к удачным предшественникам, хотя обычно занимают грядку до сентября.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Можно ли выращивать чеснок и лук на одном месте

Категорический запрет касается повторных посадок. Чеснок и лук не стоит выращивать на одном месте чаще, чем раз в 3–4 года, и тем более - один за другим или после других луковичных.

Все эти культуры поражаются одними и теми же грибковыми заболеваниями и нематодами, которые выживают в почве в течение нескольких сезонов, поэтому игнорирование севооборота каждый год подвергает посадки риску повторного заражения.

Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

Какие удобрения можно использовать

Корневые системы чеснока и лука поверхностные и слаборазвитые - они достигают глубины всего 20–30 см, поэтому питательные вещества должны быть сосредоточены близко к поверхности.

Зрелый компост вносят из расчета 2–3 кг на квадратный метр, хорошо перепревший навоз - до 3–4 кг. Выбранное удобрение смешивают с верхним слоем почвы на глубину 15–20 см за несколько недель до посадки.

Азот осенью в больших количествах не вносят: его избыток провоцирует интенсивный рост листьев и ослабляет устойчивость растений к заморозкам. Основную дозу оставляют на раннюю весну, когда начинается вегетация.

Когда сажать озимый чеснок – видео:

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