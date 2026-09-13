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Турист купил целое село в Испании "за копейки": зачем ему 44 пустых дома

Константин Пономарев
13 сентября 2026, 16:51
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Американец купил заброшенное село в Испании за 310 тысяч евро и намерен превратить его в доступный туристическо-жилой комплекс для отдыха и жизни.
Мужчина купил заброшенное село в Испании
Мужчина купил заброшенное село в Испании / Коллаж Главред, фото: El Pais

Вы узнаете:

  • Почему мужчина решил купить целое заброшенное село
  • Во что превратят 44 дома, старую церковь и бывшие казармы
  • Почему масштабное возрождение села встревожило экологов

Гражданин США Джейсон Ли Бекквит приобрел заброшенное испанское село Сальто-де-Кастро за 310 тысяч евро. Предприниматель собирается вложить в его восстановление миллионы и создать туристическо-жилой комплекс, однако проект уже вызвал опасения у экологов.

Сальто-де-Кастро находится в провинции Самора на западе Испании. Новый владелец планирует восстановить десятки домов и превратить опустевшее поселение в место для отдыха и постоянного проживания. Об этом пишет El Pais.

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Американец рассказал, что влюбился в эту часть Испании и считает ее "раем". Вместе с женой он уже поселился неподалеку, а в дальнейшем супруги собираются переехать непосредственно в купленное село.

"Мы только что сделали огромный шаг вперед", - написал Джейсон Ли Бекквит в Instagram после того, как его проект официально одобрило Министерство промышленности и туризма Испании.

Почему испанское село оказалось заброшенным

Сальто-де-Кастро появилось в 1946 году. Поселение построила энергетическая компания Iberdrola для работников расположенной поблизости гидроэлектростанции и членов их семей.

Со временем потребность в таком жилье исчезла. В 1989 году село покинули последние жители, после чего прекратил работу и местный пост Гражданской гвардии. Оставшиеся без присмотра здания постепенно разрушались, а часть имущества пострадала от действий вандалов.

Сальто-де-Кастро появилось в 1946 году
Сальто-де-Кастро появилось в 1946 году / Фото: El Pais

В последующие годы Сальто-де-Кастро несколько раз меняло владельцев. В 2000 году село приобрел частный инвестор. Еще одна сделка состоялась в 2022 году, когда предприниматель из Толедо заплатил за населенный пункт 300 тысяч евро.

Покупатель намеревался восстановить поселение, однако уже через год его компания отказалась от реализации проекта. После этого Сальто-де-Кастро вновь выставили на продажу.

В селе восстановят дома, школу и бар

Планы нового владельца предусматривают реконструкцию 44 жилых домов, школы, церкви, бара и бывших казарм Гражданской гвардии.

На первом этапе Бекквит собирается заняться главным корпусом. В нем должны появиться гостиничные номера, ресторан и стойка регистрации. На территории комплекса также хотят оборудовать бассейн и зоны отдыха с мангалами и барбекю.

В селе восстановят дома, школу и бар
В селе восстановят дома, школу и бар / Фото: El Pais

Отдельное место в проекте занимает старинная церковь. Американец рассчитывает превратить ее в площадку для проведения свадеб, торжеств и других особых мероприятий.

"Это будет место, которым смогут наслаждаться все, независимо от бюджета", - заявил американец, рассказывая о концепции будущего комплекса.

На восстановление потребуется около 6 миллионов евро

Покупка села за 310 тысяч евро оказалась лишь первым шагом. Предварительная стоимость полной ревитализации Сальто-де-Кастро может достигнуть шести миллионов евро.

На восстановление потребуется около 6 миллионов евро
На восстановление потребуется около 6 миллионов евро / Фото: El Pais

Для финансирования работ предприниматель ищет инвесторов из разных стран. Он также надеется получить государственные субсидии Испании и финансовую поддержку со стороны Европейского союза.

Бывшие жители Сальто-де-Кастро и мэр соседнего муниципалитета Фонфрия положительно отнеслись к инициативе. Они рассчитывают, что восстановление поселения привлечет путешественников, создаст рабочие места и даст новый импульс развитию региона.

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Об источнике: El País

El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.

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