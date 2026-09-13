В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

Кратко:
- Кремль ожидает трехстороннюю встречу в ближайшее время
- ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров
- Москва считает вариант с Эмиратами приемлемым
Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для переговоров по войне в Украине - об этом наследный принц Абу-Даби лично сообщил Владимиру Путину. Параллельно в Кремле заговорили о трехсторонней встрече в ближайшей перспективе, сообщает УНИАН
С предложением выступил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, позиция Москвы относительно предложенного места проведения уже сформирована: площадка для переговоров в ОАЭ является "вполне приемлемой", - отметил он.
Что говорят о формате встречи
Отдельно в Кремле обозначили временные рамки возможного дипломатического процесса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ заявил, что трехсторонняя встреча по поводу войны в Украине может состояться "в обозримой перспективе".
Конкретных дат, состава участников или повестки дня в Москве пока не называют. Также не уточняется, на каком уровне происходили контакты между Путиным и руководством Эмиратов по поводу организации площадки.
Могут ли состояться переговоры между Зеленским и Путиным
Главред писал, что, по словам главы ОП Украины Кирилла Буданова, переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным не состоятся внезапно, "как гром среди ясного неба".
Если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями, что выступает за окончание войны и мир.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп не возражает против прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что именно США под его руководством способствовали сближению сторон к текущему этапу переговоров и возможному диалогу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал прекратить войну и перейти к прямым переговорам.
Накануне Зеленский предупредил, что если Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может затянуться.
Вас может заинтересовать:
- Путин выступил с новыми угрозами в связи с Украиной и пригрозил войной Европе
- Моди встретился с Путиным и послал громкий сигнал по поводу войны в Украине: что известно
- "Готовы к переговорам": в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина
Об персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред