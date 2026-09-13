В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

Наследный принц Абу-Даби лично подтвердил готовность Эмиратов принять переговорный процесс.

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В Кремле назвали страну, где могут состояться переговоры по Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Кратко:

Кремль ожидает трехстороннюю встречу в ближайшее время

ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров

Москва считает вариант с Эмиратами приемлемым

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Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для переговоров по войне в Украине - об этом наследный принц Абу-Даби лично сообщил Владимиру Путину. Параллельно в Кремле заговорили о трехсторонней встрече в ближайшей перспективе, сообщает УНИАН

С предложением выступил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, позиция Москвы относительно предложенного места проведения уже сформирована: площадка для переговоров в ОАЭ является "вполне приемлемой", - отметил он.

Что говорят о формате встречи

Отдельно в Кремле обозначили временные рамки возможного дипломатического процесса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ заявил, что трехсторонняя встреча по поводу войны в Украине может состояться "в обозримой перспективе".

Конкретных дат, состава участников или повестки дня в Москве пока не называют. Также не уточняется, на каком уровне происходили контакты между Путиным и руководством Эмиратов по поводу организации площадки.

Могут ли состояться переговоры между Зеленским и Путиным

Главред писал, что, по словам главы ОП Украины Кирилла Буданова, переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным не состоятся внезапно, "как гром среди ясного неба".

Если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями, что выступает за окончание войны и мир.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

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Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп не возражает против прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что именно США под его руководством способствовали сближению сторон к текущему этапу переговоров и возможному диалогу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал прекратить войну и перейти к прямым переговорам.

Накануне Зеленский предупредил, что если Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может затянуться.

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Об персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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