'Готовы к переговорам': в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина

Россия якобы остается открытой для переговоров с Украиной, заявил Сергей Лавров.

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В РФ ответили на предложение о встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским / Колаж: Главред, фото: скриншот

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Для переговоров Зеленский может приехать в Москву, заявили в МИД РФ

РФ якобы остается открытой для переговоров с Украиной, говорит Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "огромным жестом доброй воли" со стороны России приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Если он хочет встречаться, то пусть приезжает", - цитируют главу МИД РФ российские пропагандисты.

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"И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой приказ о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли у нас хватает, а у него, как я понимаю, злобных черт", - заявил Лавров.

Кроме того, по его словам, Россия якобы остается открытой для переговоров с Украиной. В то же время Лавров заявил, что на время их проведения РФ не будет приостанавливать "СВО".

"Мы, как и прежде, готовы к переговорам, но на этот период переговоров "специальная военная операция" не будет остановлена", - сказал Лавров.

Заявление Пескова

В Кремле также ответили на заявление президента Владимира Зеленского о готовности лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в США.

Об этом высказался спикер диктатора РФ Дмитрий Песков. По его словам, если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, то якобы может прилететь в Москву.

Песков цинично заявил, что ранее хозяин Кремля уже приглашал президента Украины в Москву. Мол, это предложение до сих пор действует.

Переговоры с РФ - мнение эксперта

Эксперт Валерий Клочок высказался о возможных новых инициативах, которые могут быть направлены на прекращение войны в Украине. По его оценке, позиция Владимира Путина по ключевым вопросам остается практически неизменной.

При этом эксперт допускает, что стороны потенциально могут договориться по отдельным направлениям. Среди возможных вариантов компромисса он называет:

установление временного режима тишины в Черном море;

восстановление экспортных операций, что отвечает интересам и Украины, и России;

отказ от нанесения ударов по объектам в глубине территории противника.

Предложения о перемиии - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции.

Ранее Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море. В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предлагает перемирие. Россия публично отвергла идею прекращения боевых действий на линии соприкосновения и пообещала усилить удары по логистике.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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