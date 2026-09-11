Путин дал Трампу обещание насчет переговоров: что изменится и чего ждать Украине

Переговоры между Украиной и РФ могут возобновиться, однако рассчитывать на скорейшее завершение войны не стоит, отметил Клочок.

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Переговоры Путина и Трампа - что означает обещание Кремля для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Путин заверил Трампа в отсутствии угрозы для Европы

Переговоры могут возобновиться, но быстрого прорыва не будет

Реальными пока выглядят договоренности в сфере энергетики и продовольствия

Телефонный разговор диктатора и военного преступника Владимира Путина с Дональдом Трампом не означает прорыва в мирных переговорах, однако Кремль уже дает американской стороне заверения относительно безопасности Европы. На этом фоне Украина и европейские страны всё активнее влияют на будущий формат контактов с Россией. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

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По его словам, ситуация вокруг переговоров существенно отличается от первоначальных планов Трампа, поскольку к процессу активнее подключились Киев и европейские столицы.

"Нет, они не определяют ход переговоров самостоятельно, поскольку на переговоры начали влиять Европа и Украина, в отличие от того, как это планировал Трамп в 2025 году. Во времена Байдена Европа чувствовала себя в большей безопасности, потому что был Байден, который фактически прикрывал ее, как квочка цыплят. Трамп этого делать не хочет, а европейцам нужны гарантии того, что войны у них не будет", - отметил Клочок.

Особое внимание эксперт обратил на слова помощника Путина Юрия Ушакова после телефонного разговора лидеров. По оценке Клочка, публичное заверение Кремля в отношении Европы указывает на одну из тем, которые уже обсуждаются между Москвой и Вашингтоном.

"Обратите внимание: Ушаков, комментируя разговор, сказал, что Путин заверил Трампа, что никаких провокаций или опасности для Европы со стороны России не будет. Возникает вопрос: почему вообще между ними состоялся такой разговор и почему об этом официально сообщают? Потому что это является предметом переговоров", - подчеркнул он.

В то же время будущий формат контактов, по словам Клочка, уже не рассматривается исключительно как диалог Вашингтона, Киева и Москвы. Европа стремится напрямую влиять на договоренности, поскольку считает войну России против Украины собственным вызовом безопасности.

"Зеленский последние несколько дней постоянно говорит, что в переговорах будет участвовать Европа. Если будет трехсторонний формат "Украина - США - Россия", то Украина там будет не одна, а вместе с Европой. Мы зависим от Европы, Европа это понимает и очень часто использует в своих интересах", - сказал Клочок.

Он также обратил внимание на влияние европейской финансовой поддержки на решения Киева. В качестве примера эксперт привел 3,2 млрд евро, которые Европа выделила на закупку ракет для Patriot, отметив, что условия использования таких средств определяются не Украиной.

"В принципе, это логично: они платят - они и заказывают музыку. Возможно, это звучит цинично, но так оно и есть. Они довольно жестко определяют условия, которых мы должны придерживаться, чтобы получать финансовую помощь", - убежден он.

Перспектива нового переговорного цикла, по оценке Клочка, пока не сопровождается конкретными сроками или согласованным результатом. Москва, по его мнению, имеет возможность и в дальнейшем рассчитывать на длительное продолжение боевых действий.

"Возвращаясь к заявлениям Ушакова: он говорит, что переговорный процесс может возобновиться, но никто не говорит, каким будет результат и когда. Они говорят о перспективе. Мол, Трамп хотел бы к концу своего срока достичь какого-то результата. Россияне тоже хотели бы. Но у них есть как минимум два года. Они могут еще два года планировать военные действия в Украине для достижения так называемых целей "СВО", - считает Клочок.

На позицию Украины влияют как отношения с США, так и координация с Европой. Клочок напомнил, что европейские партнеры неоднократно заявляли о нежелании признавать возможные договоренности без собственного участия.

"Украина, учитывая зависимость от американской помощи, которой не так уж и много - прежде всего разведывательной информации, продажи ракет PAC-3, - вынуждена играть в эту игру. Европейцы тоже давят, чтобы Украина была вместе с ними. Это даже не конспирология", - отметил он.

Эксперт также не исключает новых контактов американских представителей с Киевом. Визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, по его мнению, могут стать частью попыток вернуть стороны к более широкому формату консультаций.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

"Я вижу горячее желание и определенную необходимость вновь перейти к трехстороннему формату переговоров. Очередные визиты Уиткоффа и Кушнера будут преподноситься как достижения или возможность достижений в переговорном процессе. Но это не означает, что все произойдет быстро", - предупредил Клочок.

В ближайшее время Киев, по его оценке, будет параллельно готовиться к продолжению войны и искать возможности для частичного снижения интенсивности конфликта. Наиболее реалистичным направлением он считает отдельные договоренности по гражданской инфраструктуре и морской безопасности.

"Зеленский сам говорит: нам нужно готовиться к войне, а планы строятся так, чтобы в течение зимы попытаться добиться деэскалации. Все понимают, что Путин не откажется от ударов по Украине. Единственное, что я реально вижу на этом этапе, - это договоренности в продовольственной и энергетической сферах. Это могло бы означать прекращение ударов с воздуха и с моря", - резюмировал Клочок.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор ЦРУ Джон Ретклифф может получить ключевую роль в переговорах США с Россией и Украиной. Представители Белого дома рассматривают вариант замены Уиткоффа и Кушнера и пересматривают полномочия участников. Окончательного решения относительно изменений в команде президента США пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает первых результатов переговоров до конца сентября. Украинская сторона готовится к контактам и рассчитывает, что конец сентября может стать переломным моментом для переговорного процесса. Зеленский отметил, что в конце сентября в Нью-Йорке может состояться встреча с американской командой.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что США видят возможность возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что шанс на возобновление переговоров появился после встреч американских представителей в Киеве и Москве. Рубио также отметил, что в течение нескольких недель возможна разработка "дорожной карты" для возобновления переговоров.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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