Как правильно варить рис: что нужно добавить в кастрюлю во время приготовления

Рис получится рассыпчатым, если добавить нужные ингредиенты.

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Простые правила приготовления риса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно варить рис

Сколько времени нужно варить рис

Что добавить в готовый рис

Сварить рассыпчатый рис - непростая задача для многих. Но на самом деле для этого не нужно знать сложных кулинарных приемов. Достаточно соблюдать несколько важных правил.

Главред узнал, что об этом на своём YouTube-канале рассказал украинский повар Александр Огородник. Он показал способ приготовления вкусного рассыпчатого риса, который перенял у индийских поваров.

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Как правильно варить рис

Для приготовления 200 граммов риса повар советует взять 1,5 литра воды. Также понадобятся две чайные ложки соли без горки, небольшая палочка корицы и два лавровых листа.

Корицу и лавровый лист можно не добавлять, а вот соль, по словам Александра Огородника, является обязательной.

"Воду доводим до кипения. В кипящую воду добавляем 200 граммов риса", - пояснил повар.

Какие крупы нужно промывать / Инфографика: Главред

Сколько времени нужно варить рис

После добавления риса воду нужно поддерживать на умеренном кипении. В начале варки рис следует перемешать, а затем повторить это примерно через две минуты.

"Варим 10 минут. Обязательно помешать сначала. И через 2 минутки снова помешать ещё разок", - отметил Огородник.

Важно следить, чтобы вода не кипела слишком сильно. После закипания огонь нужно уменьшить.

Как приготовить рассыпчатый рис

После 10 минут варки рис нужно переложить на сито и полностью слить воду. Если во время приготовления использовали корицу и лавровый лист, их необходимо удалить.

"Добавляем столовую ложку растительного масла. Можно две. А можно и сливочного масла. Это уже по вашему усмотрению", - отметил повар.

Смотрите видео о том, как правильно варить рис:

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О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар, имеющий 10-летний опыт работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

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