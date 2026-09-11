Гора вкусного печенья за 20 гривен: простой рецепт "Гусиных ушек" за 35 минут

Рецепт творожного печенья из детства.

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Простой рецепт домашнего печенья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

К чаю или кофе часто хочется чего-нибудь сладкого. В таком случае совсем не обязательно бежать в магазин. Ведь дома можно быстро приготовить вкусное печенье всего за 20 гривен.

Главред узнал, что рецептом печенья из творога в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Печенье "Гусиные ушки" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Творог 250 г

Сливочное масло 150 г

Яйцо 1 шт.

Мука 300 г

Разрыхлитель 1 ч. л.

Ванилин

Соль

Творог смешиваем с растопленным сливочным маслом, яйцом, мукой, разрыхлителем, щепоткой соли и ванилином. Замешиваем тесто, присыпаем мукой и раскатываем.

Вырезаем из теста кружочки с помощью стакана и обваливаем их с одной стороны в сахаре. Затем сворачиваем кружочек пополам и снова обваливаем в сахаре с одной стороны. Еще раз сворачиваем тесто и обваливаем в сахаре.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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