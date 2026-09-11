Гора вкусного печенья за 20 гривен: простой рецепт "Гусиных ушек" за 35 минут

К чаю или кофе часто хочется чего-нибудь сладкого. В таком случае совсем не обязательно бежать в магазин. Ведь дома можно быстро приготовить вкусное печенье всего за 20 гривен.
Главред узнал, что рецептом печенья из творога в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Печенье "Гусиные ушки" - рецепт
Ингредиенты:
- Творог 250 г
- Сливочное масло 150 г
- Яйцо 1 шт.
- Мука 300 г
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Ванилин
- Соль
Творог смешиваем с растопленным сливочным маслом, яйцом, мукой, разрыхлителем, щепоткой соли и ванилином. Замешиваем тесто, присыпаем мукой и раскатываем.
Вырезаем из теста кружочки с помощью стакана и обваливаем их с одной стороны в сахаре. Затем сворачиваем кружочек пополам и снова обваливаем в сахаре с одной стороны. Еще раз сворачиваем тесто и обваливаем в сахаре.
Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@azarchiknata1020 Творожное печенье "Гусиные ушки" • творог кисломолочный 250 г • сливочное масло растопленное 150 г • яйцо ? 1 шт. • мука 300 г. • разрыхлитель 1 ч.л. • ванилин • щепотка соли Ванилин, соль, сахар и разрыхлитель от @Аврора Мультимаркет #твороговоепеченье#бюджетноепеченье#печеньекчаю#печеньеиздетства♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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