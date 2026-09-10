РФ готовит новый баллистический удар: украинцев предупредили об угрозе обстрела

Стратегическая авиация РФ не поднималась в воздух, а угроза со стороны реактивных дронов остается низкой.

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Россия готовит ночной удар баллистическими ракетами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Кратко:

Существует угроза ударов баллистическими ракетами

Для Киева и области уровень угрозы повышен

Ночью возможны дополнительные запуски ударных дронов

Страна-агрессор Россия может атаковать Украину баллистическими ракетами. Враг может нанести удар уже сегодня ночью. Об этом сообщил мониторинговый канал єРадар.

"Повышенная угроза применения баллистического вооружения в течение сегодняшней ночи", - говорится в сообщении. видео дня

Известно, что целью атаки могут стать Киев и область.

В то же время канал monitor пишет, что на данный момент стратегическая авиация не активна, а угроза со стороны реактивных БПЛА низкая.

"Одиночные БПЛА атаковали Киевскую, Житомирскую, Сумскую и Харьковскую области. В течение ночи вероятны дополнительные запуски ударных БПЛА из Донецка и Орла", - отметили мониторы.

Кроме того, по их данным, баллистическая угроза на ночь находится на среднем уровне.

Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

Россия определила новые цели для ударов

Ранее мониторинговые каналы предупреждали, что Россия планирует атаковать реактивными дронами более 20 гражданских автозаправочных станций в Киеве.

В списке, по данным наблюдателей, оказались гражданские заправочные комплексы на обоих берегах Киева.

"По полученной информации, враг запланировал поражение с помощью реактивных БПЛА более 20 гражданских автозаправочных станций (АЗС) в столице. Выявлены заправки как на левом, так и на правом берегу столицы, основная часть которых находится в жилых кварталах", - подчеркнули аналитики.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 10 сентября реактивные БПЛА атаковали Киев. Одно из попаданий зафиксировали в Соломенском районе Киева. По предварительной информации, беспилотник попал в крышу четырехэтажного бизнес-центра.

Российские оккупанты нанесли удар по торгово-развлекательному центру в центре Павлограда Днепропетровской области. В результате российской атаки погибли четыре человека, более 60 получили ранения.

Хмельницкая область также подверглась очередной российской атаке. В областном центре из-за атаки российского БПЛА на территории одного из рынков возник пожар.

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Об источнике: єРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

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