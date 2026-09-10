РФ готовит новый баллистический удар: украинцев предупредили об угрозе обстрела

Кратко:
- Существует угроза ударов баллистическими ракетами
- Для Киева и области уровень угрозы повышен
- Ночью возможны дополнительные запуски ударных дронов
Страна-агрессор Россия может атаковать Украину баллистическими ракетами. Враг может нанести удар уже сегодня ночью. Об этом сообщил мониторинговый канал єРадар.
"Повышенная угроза применения баллистического вооружения в течение сегодняшней ночи", - говорится в сообщении.видео дня
Известно, что целью атаки могут стать Киев и область.
В то же время канал monitor пишет, что на данный момент стратегическая авиация не активна, а угроза со стороны реактивных БПЛА низкая.
"Одиночные БПЛА атаковали Киевскую, Житомирскую, Сумскую и Харьковскую области. В течение ночи вероятны дополнительные запуски ударных БПЛА из Донецка и Орла", - отметили мониторы.
Кроме того, по их данным, баллистическая угроза на ночь находится на среднем уровне.
Россия определила новые цели для ударов
Ранее мониторинговые каналы предупреждали, что Россия планирует атаковать реактивными дронами более 20 гражданских автозаправочных станций в Киеве.
В списке, по данным наблюдателей, оказались гражданские заправочные комплексы на обоих берегах Киева.
"По полученной информации, враг запланировал поражение с помощью реактивных БПЛА более 20 гражданских автозаправочных станций (АЗС) в столице. Выявлены заправки как на левом, так и на правом берегу столицы, основная часть которых находится в жилых кварталах", - подчеркнули аналитики.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 10 сентября реактивные БПЛА атаковали Киев. Одно из попаданий зафиксировали в Соломенском районе Киева. По предварительной информации, беспилотник попал в крышу четырехэтажного бизнес-центра.
Российские оккупанты нанесли удар по торгово-развлекательному центру в центре Павлограда Днепропетровской области. В результате российской атаки погибли четыре человека, более 60 получили ранения.
Хмельницкая область также подверглась очередной российской атаке. В областном центре из-за атаки российского БПЛА на территории одного из рынков возник пожар.
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Об источнике: єРадар
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