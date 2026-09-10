Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в ближайшие дни
- Где прогнозируются дожди и грозы
Уже 11 сентября в Украину начнет поступать прохладный воздух с Атлантики. Первыми понижение температуры ощутят западные и северные области. Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.
По его словам, днем в пятницу температура снизится до +15…+20 градусов.
Синоптик добавил, что к Черкасской области малоактивный холодный атмосферный фронт дойдет в ночь на 11 сентября. Он принесет небольшие дожди и ощутимое похолодание.
В пятницу там ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, а дневная температура составит +21…+26 градусов.
Погода 12 сентября
Постригань добавил, что в субботу погода снова станет нестабильной из-за локального циклона, который будет двигаться с Балкан в направлении Украины.
В частности, в Черкасской области прогнозируется увеличение облачности, дожди различной интенсивности и местами грозы. Ночью температура составит +10…+15 градусов, днем - +20…+25 градусов.
"Сентябрь еще позволит насладиться умеренным теплом, он у нас такой", - подчеркнул синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в течение четверга в Украине будет приятная, почти летняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +30 градусов.
Синоптик также отметила, что в пятницу в Украине будет прохладнее всего в западных областях, где в течение дня максимальная температура воздуха составит +15–+19 градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что сильных и продолжительных дождей ожидать не стоит, поскольку атмосферное давление будет выше нормы, а циклоническая активность будет проявляться на некотором расстоянии от Украины.
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О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
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