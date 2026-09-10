Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

Мария Николишин
10 сентября 2026, 20:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Погода станет нестабильной из-за локального циклона, который будет двигаться со стороны Балкан.
Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт
Прогноз погоды в Украине на два дня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в ближайшие дни
  • Где прогнозируются дожди и грозы

Уже 11 сентября в Украину начнет поступать прохладный воздух с Атлантики. Первыми понижение температуры ощутят западные и северные области. Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По его словам, днем в пятницу температура снизится до +15…+20 градусов.

видео дня

Синоптик добавил, что к Черкасской области малоактивный холодный атмосферный фронт дойдет в ночь на 11 сентября. Он принесет небольшие дожди и ощутимое похолодание.

В пятницу там ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, а дневная температура составит +21…+26 градусов.

Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт
Погода 11 сентября / фото: meteoprog

Погода 12 сентября

Постригань добавил, что в субботу погода снова станет нестабильной из-за локального циклона, который будет двигаться с Балкан в направлении Украины.

В частности, в Черкасской области прогнозируется увеличение облачности, дожди различной интенсивности и местами грозы. Ночью температура составит +10…+15 градусов, днем - +20…+25 градусов.

"Сентябрь еще позволит насладиться умеренным теплом, он у нас такой", - подчеркнул синоптик.

Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт
Погода 12 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в течение четверга в Украине будет приятная, почти летняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +30 градусов.

Синоптик также отметила, что в пятницу в Украине будет прохладнее всего в западных областях, где в течение дня максимальная температура воздуха составит +15–+19 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что сильных и продолжительных дождей ожидать не стоит, поскольку атмосферное давление будет выше нормы, а циклоническая активность будет проявляться на некотором расстоянии от Украины.

Читайте также:

О персоне: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Погода в Украине Виталий Постригань Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

20:42Синоптик
Когда украинская баллистика полетит по России — названы четкие сроки

Когда украинская баллистика полетит по России — названы четкие сроки

20:19Война
У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

19:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросе

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросе

Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Последние новости

21:29

Секрет шеф-поваров: зачем они на самом деле смешивают лук с содой

21:24

РФ может атаковать границу Украины с Польшей: Туск предупредил об угрозе

21:04

Гороскоп удачи на сентябрь: назван самый счастливый день для каждого знака

20:57

В Украине резко подскочили цены на базовый овощ: раскрыта причина подорожания

20:42

Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — КлочокПутину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок
20:40

Джоли дала редкий комментарий о своих детях

20:26

Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

20:19

Когда украинская баллистика полетит по России — названы четкие сроки

20:08

Лук дома растёт как на дрожжах: секрет богатого урожая даже в обычном горшкеВидео

Реклама
19:58

Цены подскочат на 10-15%: какие продукты подорожают уже осенью

19:25

Что посеять после картофеля, чтобы весной было меньше работы: какой сидерат выбратьВидео

19:19

У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

19:10

Украине грозит волна увольнений: Андрусив рассказал, как спасти бизнесмнение

19:07

Реактивные дроны атакуют Киев, есть прилет: что известно

18:51

Угроза отключения отопления зимой: эксперт назвал уязвимые районы Киева

18:37

Сверчки поселились в доме: простой способ избавиться от них навсегда

18:36

Орхидея отблагодарит роскошными цветами: домашняя подкормку из двух ингредиентов

18:26

Цены на продукты в Украине резко вырастут: какие товары могут исчезнуть с полок

18:17

Картофель сохранится свежим втрое дольше: о простой хитрости знают единицыВидео

17:54

Защита почвы на зиму: чем засеять или укрыть огород в сентябре

Реклама
17:47

РФ готовит теракты под флагом Украины: в СВР предупредили о планах Кремля

17:44

Меньше денег и дел в судах: за год руководства Цивинского ключевые показатели БЭБ резко ухудшились, но Кабмин затягивает аудит

17:40

"Любая империя заканчивает одинаково", — Буданов сравнил Россию с разбитым автомобилем Брежнева

17:38

Много раненых, есть погибшие: РФ атаковала ТРЦ в Павлограде, что известно о последствияхФото

17:27

На "Золотых Воротах" есть секретная мозаика: что украинские мастера скрыли от СССР и гдеВидео

17:11

Песков заявил о желании РФ "как можно скорее урегулировать войну", но есть нюанс

17:09

Ошибка садоводов: 7 растений, которые нельзя оставлять без воды осенью

16:53

Когда обрезать малину, чтобы не потерять весь урожай: основные правилаВидео

16:49

Срубил — и снова растёт: какое дерево посадить, чтобы сэкономить на дровах

16:40

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Овнам - поспешить, Ракам - просить

16:35

"Дрон едва не сбил самолет Зеленского": что реально произошло в Молдове, новые детали

16:27

"Дошли до предела": украинцев предупредили о задержках зарплат и соцвыплат

16:16

РФ может остановить удары по Украине: названо условие воздушного перемирия

16:03

Зелёные помидоры покраснеют за считанные дни: хитрый трюк от садовода

15:56

Принц Уильям начал охоту во дворце после возвращения Гарри

15:46

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: новый курс валют на 11 сентября

15:42

Настолько комфортно: Петрожицкая назвала любимого актера для интимных сцен

15:28

Китайский гороскоп на завтра, 11 сентября: Собакам - харизма, Быкам - баланс

15:19

Учёные назвали самое красивое в мире мужское имя: какие есть украинские аналоги

15:19

Смородина отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать осенью

Реклама
14:50

Трампа раздражает позиция Путина: эксперт раскрыл закулисные детали переговоров

14:34

Россия нанесла двойной удар по заводу корпорации США в Днепре, есть погибшиеФото

14:07

Переговоры затянутся: Клочок назвал причину и возможные сроки новой встречи

13:58

С какой одеждой нельзя стирать полотенца: ошибка, из-за которой портятся вещи

13:36

Тест на IQ: нужно найти козла среди овец за 7 секунд

13:10

Украина поразила три корабля РФ и уникальный порт на Каспии – Генштаб

12:52

Что посадить после огурцов осенью: грядка отблагодарит щедрым урожаем

12:51

Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

12:44

Новолуние 11 сентября принесет 3 знакам зодиака невероятный финансовый успех: кому повезет

12:23

Кремль может открыть новый фронт: как РФ тестирует красные линии НАТО

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять