Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

Погода станет нестабильной из-за локального циклона, который будет двигаться со стороны Балкан.

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Прогноз погоды в Украине на два дня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в ближайшие дни

Где прогнозируются дожди и грозы

Уже 11 сентября в Украину начнет поступать прохладный воздух с Атлантики. Первыми понижение температуры ощутят западные и северные области. Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По его словам, днем в пятницу температура снизится до +15…+20 градусов.

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Синоптик добавил, что к Черкасской области малоактивный холодный атмосферный фронт дойдет в ночь на 11 сентября. Он принесет небольшие дожди и ощутимое похолодание.

В пятницу там ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, а дневная температура составит +21…+26 градусов.

Погода 11 сентября / фото: meteoprog

Погода 12 сентября

Постригань добавил, что в субботу погода снова станет нестабильной из-за локального циклона, который будет двигаться с Балкан в направлении Украины.

В частности, в Черкасской области прогнозируется увеличение облачности, дожди различной интенсивности и местами грозы. Ночью температура составит +10…+15 градусов, днем - +20…+25 градусов.

"Сентябрь еще позволит насладиться умеренным теплом, он у нас такой", - подчеркнул синоптик.

Погода 12 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в течение четверга в Украине будет приятная, почти летняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +30 градусов.

Синоптик также отметила, что в пятницу в Украине будет прохладнее всего в западных областях, где в течение дня максимальная температура воздуха составит +15–+19 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что сильных и продолжительных дождей ожидать не стоит, поскольку атмосферное давление будет выше нормы, а циклоническая активность будет проявляться на некотором расстоянии от Украины.

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О персоне: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

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