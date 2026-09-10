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Тест на IQ: нужно найти козла среди овец за 7 секунд

Руслана Заклинская
10 сентября 2026, 13:36
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Найти козла среди десятков овец за 7 секунд сможет далеко не каждый.
Тест на IQ: нужно найти козла среди овец за 7 секунд
Нужно найти козла среди овец / Фото: moillusions

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд изображение может показаться обычным, однако среди большого количества похожих деталей спрятан объект, который нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти козла, который спрятался среди овец. На выполнение задания дается всего 7 секунд.

На изображении много похожих овец, поэтому козла легко не заметить. Большое количество одинаковых деталей намеренно затрудняет поиск.

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Установите таймер на 7 секунд и попробуйте найти спрятанного козла. Внимательно осмотрите всё изображение и не сосредотачивайтесь только на центральной части.

Тест на IQ: нужно найти козла среди овец за 7 секунд
Нужно найти козла среди овец за 7 секунд / Фото: moillusions

Оптические иллюзии и головоломки могут тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужные объекты среди большого количества деталей. В то же время такие задания не являются научным тестом на уровень интеллекта - это, прежде всего, развлечение для проверки наблюдательности.

Если вы не успели найти козла за 7 секунд, ниже можно проверить правильный ответ.

Тест на IQ: нужно найти козла среди овец за 7 секунд
Ответ на головоломку / Фото: moillusions

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в которых нужно было найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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тест по картинке оптическая иллюзия головоломки
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