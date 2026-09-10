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Быстрого перемирия не будет: эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ

Анна Косик
10 сентября 2026, 10:32
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Клочок объяснил, действительно ли Россия будет готова к переговорам после проведения выборов.
Быстрого перемирия не будет: эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ
Надеяться на реальную готовность РФ к поиску пути к миру - бесполезно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Что сказал Клочок:

  • В США не ожидают скорого перемирия между Россией и Украиной
  • США хотят продемонстрировать прогресс в переговорах
  • Между Украиной и РФ возможны лишь частичные договоренности

Заявления американской стороны о возможной новой готовности Москвы к переговорам после выборов в стране-агрессоре России 20 сентября не имеют под собой реальной основы - речь идет скорее об имитации процесса, чем об ожидании конкретного результата.

Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

видео дня

По мнению аналитика, сама американская команда фактически признала нереалистичность быстрого перемирия. Об этом косвенно свидетельствовало одно из публичных заявлений накануне.

"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца-двух или трех", - отметил Клочок.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

США хотят активизировать дипломатию ради видимости движения

Клочок пояснил, что активность вокруг переговорного трека имеет скорее внутриполитическое объяснение для американского лидера, связанное с ситуацией на другом внешнеполитическом направлении.

"Я не вижу, чтобы они всерьёз рассчитывали на быстрый результат. Скорее речь идет о переговорах ради переговоров. Процесс должен двигаться, потому что Трампу нужно показывать, что что-то происходит. У него такая внешняя политика. Тем более, с Ираном у него очень сложная ситуация, поэтому где-то нужно показать результат", - сказал аналитик.

Договоренности все же возможны, но лишь частично

Аналитик допускает, что стороны могут согласовать ограниченные технические меры, которые Вашингтон представит как свой дипломатический успех, несмотря на отсутствие глобального прорыва.

"Я не исключаю, что, например, могут договориться о прекращении ударов по НПЗ. Российская нефть будет лучше поступать на рынок, цена может снизиться, и Трамп скажет: видите, я повлиял на ситуацию. Запрет на удары по глубоко расположенным объектам также может стать одним из аргументов на переговорах. И это уже проявление нашей субъектности", - подытожил Клочок.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что директор ЦРУ Джон Ретклифф может получить ключевую роль в переговорах США с Россией и Украиной на фоне возможного сокращения участия Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее сообщалось, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужны гарантии безопасности и что для предотвращения повторения войны в будущем необходимо создать так называемую "буферную зону".

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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