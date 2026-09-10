ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

Под ударами оказались объекты в Московской, Воронежской, Астраханской и Брянской областях.

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Удары по России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

ВСУ нанесли удары по восьми объектам РФ

Поражены НПЗ в Ямало-Ненецком регионе и порт в Дагестане

Россия получает ответ на свой ежедневный террор против Украины

За прошедшие сутки украинские военные нанесли удары по восьми объектам российской инфраструктуры, которые работают на войну против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, были поражены нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком регионе, а также морской торговый порт в Дагестане. Под ударами также оказались объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает ежедневно наносить удары по Украине, получая в ответ удары по объектам, обеспечивающим ее военный потенциал.

"Россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает справедливый ответ. Спасибо каждому воину, всем, кто обеспечивает нашу дальность и меткость", - подчеркнул президент.

Пожар в РФ после украинской атаки / Фото: скриншот

Видео с последствиями атаки на РФ смотрите по ссылке.

В Fire Point заявили, что Силы обороны атаковали дронами FP-1 Махачкалинский морской торговый порт в Дагестане. Это единственный незамерзающий глубоководный порт России на Каспийском море, который работает круглый год и обеспечивает связь РФ со странами Каспийского региона, в частности с Ираном.

"Зафиксировано попадание и последующий пожар на территории порта. Последствия поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Удар по порту в Махачкале / Фото: t.me/firepointofficial/293

Махачкала также использовалась в качестве одного из маршрутов доставки иранских ударных беспилотников Shahed в Россию через Каспийское море. В дальнейшем дроны доставлялись в районы их применения против Украины.

За первые восемь месяцев 2026 года порт перевалл более 2,9 млн тонн грузов, из которых более 2,08 млн тонн пришлось на нефть.

Что означает "закрытие неба" над Россией - мнение эксперта

Фактическое "закрытие неба" над Россией не обязательно означает юридический запрет на полеты. Речь идет о создании таких условий, при которых гражданская авиация не сможет стабильно и безопасно работать. По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, ключевым направлением в таком сценарии может стать московский авиационный узел.

Для этого, по мнению эксперта, недостаточно единичных атак. Регулярное появление беспилотников вблизи крупных аэропортов будет вынуждать диспетчеров ограничивать или приостанавливать прием и отправку самолетов даже без прямого поражения взлетно-посадочных полос.

"Фактически нужно реализовать стратегию, схожую или аналогичную той, которую применяет Россия. То есть каждые несколько часов десятки беспилотников должны запускаться и находиться в воздушном пространстве РФ", - пояснил Долинце в комментарии УНИАН.

Еще одним фактором может стать повреждение навигационного и другого оборудования, необходимого для работы аэродромов. Проблемы с такими системами, а также ограниченное количество экипажей, имеющих допуски к сложным категориям посадки, способны дополнительно затруднить работу российских аэропортов и сделать полеты в РФ менее привлекательными для перевозчиков.

Удары по России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ВМС сообщили, что поразили фрегат "Адмирал Эссен" в Новороссийске. Пресс-служба подчеркнула, что удар был нанесен "Нептуном".

Местные паблики сообщают о серии мощных взрывов в Сочи в районе морского порта. В порту возник пожар и поднялся густой дым.

Telegram-канал Astra сообщил об атаке дронов на Махачкалу. Согласно сообщению, удар по Махачкале вызвал пожары в районе морского порта и, вероятно, повредил здание театра.

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О персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, сбоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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