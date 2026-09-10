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В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: пострадали четыре спасателя

Анна Ярославская
10 сентября 2026, 06:49обновлено 10 сентября, 07:32
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При развертывании сил ГСЧС сработала повторная детонация.
Последствия атаки на Хмельницкий
Последствия атаки на Хмельницкий / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Хмельницкая область снова оказалась под ударом дронов РФ
  • Огонь на территории городского рынка тушили 8 единиц техники
  • Пожар после "прилета" полностью тушен

Хмельницкая область подверглась очередной российской атаке. В областном центре из-за атаки российского БПЛА на территории одного из рынков возник пожар. Детали сообщил глава глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин и ГосЧС.

Тюрин уточнил, что в Хмельницком силы ПВО сбили воздушную цель. Произошло падение обломков и возгорание на территории одного из рынков.

видео дня

"Во время развертывания сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация", - говорится в сообщении ГСЧС.

В результате взрыва травмированы 4 спасателя: их госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Пожар был ликвидирован.

На месте работали 45 спасателей и 8 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС.

  • Последствия атаки на Хмельницкий
    Последствия атаки на Хмельницкий Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Хмельницкий
    Последствия атаки на Хмельницкий Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Хмельницкий
    Последствия атаки на Хмельницкий Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Хмельницкий
    Последствия атаки на Хмельницкий Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Хмельницкий
    Последствия атаки на Хмельницкий Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Хмельницкий
    Последствия атаки на Хмельницкий Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Хмельницкий
    Последствия атаки на Хмельницкий Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Хмельницкий
    Последствия атаки на Хмельницкий Фото: t.me/dsns_telegram

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, Россия в ночь на 9 сентября атаковала ударными беспилотниками международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Старокозачье" на границе с Молдовой - среди гражданских есть погибшие и раненые, а переход прекратил работу. Дроны попали по инфраструктуре пункта и прилегающей территории, там возникли пожары.

В ночь на 9 сентября российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнули пожары. В частности, горел склад со строительными материалами и частный дом.

Два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр. Это 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается.

В ночь на 8 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет промтоварном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ может перейти к атакам на объекты культуры: мнение эксперта

Россия расширяет перечень объектов для атак. После поражения украинской логистики и складов в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия. Об этом заявил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это вот только первый шаг. В здание Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - сказал эксперт.

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