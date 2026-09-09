РФ повторно атаковала Киев: возле крупного ТРЦ поднялся густой дым - первые детали

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В Киеве прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать Киев ударными дронами. Вечером в столице раздалась серия мощных взрывов.

По данным мониторинговых каналов, один из ударов пришелся на район ТРЦ Lavina Mall. После взрыва возле торгового центра поднялся густой дым.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе в результате падения БПЛА на открытой территории возле 16-этажного жилого дома произошло возгорание автомобилей.

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По словам мэра, число пострадавших в столице возросло до 16. Среди них - двое детей.

"На место происшествия направляются экстренные службы. На данный момент в столице 16 пострадавших. Среди них - двое детей", - сообщил мэр.

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