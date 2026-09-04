"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор Киева дронами, названы сроки

Россия изменила тактику и ежедневно атакует Киев реактивными "Шахедами". Почему это происходит, как долго продлится и как Украина готовится к противодействию.

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Удары реактивными "Шахедами" по Киеву - когда Россия может остановить атаки / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как Россия изменила тактику ударов по Киеву

Когда Украина получит достаточное количество реактивных перехватчиков

Как долго еще продлится российский дронный террор в столице

Страна-агрессор Россия уже девятый день подряд фактически непрерывно атакует Киев и область реактивными беспилотниками, заставляя столицу жить в режиме почти постоянных воздушных тревог. По оценкам украинских чиновников и военных экспертов, нынешняя волна может продлиться как минимум до выборов в Госдуму РФ 20 сентября, однако это будет зависеть также от темпов производства дронов и способности Украины нарастить средства перехвата.

Главред выяснил, когда Россия прекратит атаковать Киев реактивными "Шахедами" и как Украина может противостоять новой тактике РФ.

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Почему Россия может атаковать Киев реактивными дронами до 20 сентября

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов связывает нынешнее усиление воздушного террора не только с военными задачами российской армии, но и с внутриполитическими потребностями Кремля.

По его оценке, Кремль заинтересован в том, чтобы до голосования 18–20 сентября продемонстрировать собственному населению хотя бы видимость результатов войны, поскольку ситуация на фронте не дает российским властям нужного пропагандистского эффекта.

Буданов также обратил внимание на характер нынешних налетов. Россия использует серию ударов беспилотниками как инструмент давления на украинскую столицу, одновременно создавая внутри РФ информационный повод для заявлений о якобы успешном противостоянии Украине.

"В России приближаются выборы. Им нужно показывать избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя они победы не ощущают. Как и весь мир не ощущает. Поэтому и террор. Они не умеют по-другому", - пояснил он в комментарии Новини.LIVE.

В то же время глава Офиса президента не назвал конкретного дня, когда удары гарантированно прекратятся. По его словам, украинская сторона параллельно работает над усилением защиты воздушного пространства и созданием средств, способных эффективнее реагировать именно на быстрые реактивные цели.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Как Россия изменила тактику ударов по Киеву

Военный обозреватель Денис Попович обращает внимание на то, что Россия в последние дни изменила сам принцип организации воздушных атак. По его словам, такая схема позволяет поддерживать почти непрерывный режим воздушной опасности. При этом реактивные "Герани-4" и "Герани-5" значительно быстрее традиционных бензиновых дронов, из-за чего часть привычных средств борьбы теряет прежнюю эффективность.

"В последние несколько дней Россия изменила тактику воздушных ударов по Киеву. От массированных ударов с использованием сотен дронов россияне перешли к дозированным запускам. На столицу летят по три–пять реактивных БПЛА, но летят почти каждый час, погружая город в постоянное состояние воздушной тревоги", - отметил Денис Попович в колонке для "Слово и Дело".

Обозреватель подчеркивает, что новая схема создает нагрузку не только на военную систему защиты. Постоянные сигналы тревоги останавливают транспорт, влияют на работу учреждений, торговых центров и предприятий, а также вынуждают бизнес работать в условиях постоянной неопределенности.

Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

"Постоянные воздушные тревоги останавливают общественный транспорт, вынуждают приостанавливать работу различных учреждений, закрывать крупные торгово-развлекательные центры, которые также стали целями для ударов. Во время постоянных воздушных тревог жизнь огромного мегаполиса, каким является Киев, практически останавливается. Это также приводит к значительным экономическим убыткам, держит людей в постоянном напряжении и даже может привести к закрытию определенных предприятий", - пояснил эксперт.

"Герань-5" / Инфографика: Главред

Отдельным фактором он называет возможное сочетание дроновых налетов с баллистическими ударами. После массированной атаки 1 сентября реактивные беспилотники вновь начали появляться над столицей, поэтому, по его мнению, Россия может чередовать различные типы вооружения, используя промежутки между ракетными ударами для изнурения украинской ПВО.

В то же время эксперт предостерегает от предположения, что выборы автоматически означают завершение такой кампании. По имеющимся данным, Россия нарастила производство реактивных "Герань-4/5" примерно до 3 тысяч единиц в месяц. Это происходит параллельно с производством около 2,8 тысячи "Гераней-2" с двигателями внутреннего сгорания.

Теоретически такого производственного потенциала достаточно, чтобы поддерживать высокий темп запусков, хотя это не означает, что Россия непременно сможет или захочет непрерывно запускать по Киеву по пять–семь реактивных дронов каждый час. В то же время сам факт наращивания производства означает, что после выборов угроза никуда автоматически не исчезнет.

Попович подчеркивает, что Украина уже получает ответ на этот вызов в виде новых средств перехвата. По данным Министерства обороны, арсенал Сил обороны пополнился первым украинским реактивным дроном-перехватчиком Alexa Spatium, предназначенным для борьбы с малогабаритными воздушными целями, в частности "Геранями-3", "Геранями-4", "Геранями-5" и Shahed-131.

"Шахед" / Инфографика: Главред

При этом нынешняя ситуация является очередным этапом технологического противостояния. Летом 2025 года Россия уже использовала массированные волны обычных "Шахедов", когда на Киев могли лететь сотни аппаратов. Дроны-перехватчики постепенно сделали бензиновые БПЛА значительно менее эффективными, однако уже тогда начали появляться реактивные модификации.

Первые реактивные дроны, по словам Поповича, были несовершенными, а некоторые из них можно было сбивать даже обычными винтовыми перехватчиками. Однако само появление таких аппаратов показало, что Россия будет совершенствовать их, а Украине придется отвечать новыми поколениями средств противодействия.

"Нет сомнений в том, что средство противодействия "Гераням-4" и "Гераням-5" будет найдено и масштабировано", - подчеркивает Попович.

Когда Украина получит достаточное количество реактивных перехватчиков

Изменение российских средств атаки ставит перед Украиной новую задачу - найти более дешевый и масштабируемый способ уничтожения скоростных целей. Советник президента по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" считает, что ключом должно стать создание многоуровневой системы из реактивных перехватчиков.

По его словам, именно нехватка таких аппаратов пока не позволяет полностью решить проблему. В то же время украинские разработчики уже работают над несколькими типами средств, которые должны дополнить традиционные ракеты, пушки, пулеметы и авиацию.

"Отвечаю (на вопрос, когда закончится террор Киева, - ред.): когда у нас будет достаточно реактивных перехватчиков для построения многоуровневой эшелонированной обороны, чтобы реактивные "Шахеды" не долетали до столицы со всех сторон. Президент на Штабе определил эту задачу как наиболее приоритетную", - заявил Сергей Бескрестнов.

Пост Сергея Бескрестнова / Скриншот

Эксперт в интервью DOU объясняет, что реактивные беспилотники изменили условия применения украинских мобильных огневых групп. Если бензиновые "Шахеды" было проще перехватывать ночью или на небольшой высоте, то более быстрые аппараты способны лететь днем, на большей высоте и с меньшим временем подлета.

"Реактивные шахеды меняют эту логику. Они летают выше и быстрее, поэтому роль МВГ в противодействии им существенно минимизируется - а для ракетной угрозы время суток вообще не имеет значения", - пояснил Бескрестнов.

Из-за этого российская сторона получила возможность активнее применять дроны днём. Бескрестнов считает, что это имеет ещё один важный эффект: дневные тревоги напрямую влияют на экономику и функционирование города, останавливая транспорт, метро, работу предприятий и других учреждений.

"Такая тактика была ожидаемой. Вопрос скорее в том, почему она заработала именно сейчас", - отметил "Флеш".

Он также обращает внимание на информационный аспект российских атак. По его словам, российская сторона активно следит за украинскими социальными сетями и может видеть, как население реагирует на длительные тревоги, остановки транспорта и сбои в работе города. Таким образом, противник получает возможность оценивать эффективность своих действий не только по количеству попаданий, но и по масштабу социального и экономического эффекта.

Бескрестнов при этом считает, что нынешние возможности России не безграничны. Реактивные "Шахеды" производятся фактически непосредственно перед применением, а украинские военные регулярно находят обломки аппаратов, изготовленных незадолго до запуска. Речь идет, по его оценке, не об использовании большого накопленного резерва, а о постепенном поступлении дронов с завода.

В то же время темпы российского производства растут. По словам Бескрестнова, если в прошлом месяце речь шла примерно о 1,5 тысячи реактивных "Шахедов", то в этом месяце показатель уже приблизился к 3 тысячам. Именно поэтому Украине необходимо максимально быстро нарастить собственные средства перехвата.

"В целом нам нужно достаточное количество перехватчиков, чтобы уничтожать эти шахиды еще на подлете, не давая им долететь до Киева", - подчеркивает советник президента.

По его словам, Украина уже располагает как минимум четырьмя типами реактивных перехватчиков, однако они находятся на заключительном этапе испытаний и апробации в боевых условиях. Пока говорить о миллионах таких систем невозможно, поэтому сейчас украинская ПВО вынуждена использовать комбинацию ракет, пулеметов, зенитных орудий и истребителей.

Особую роль играет авиация, когда реактивный дрон удерживает высоту около 4–5 километров. В таких условиях его сложно поразить с помощью наземных средств, тогда как украинские истребители могут атаковать подобные цели. Бескрестнов также обращает внимание на парадокс восприятия: сам дрон иногда может быть почти неслышен, тогда как работа украинской ПВО создает очень громкий звук.

Из-за этого у населения может сложиться впечатление, что взрывы являются свидетельством постоянных попаданий. На самом деле значительная часть громких звуков, которые слышат жители Киева во время атак, может быть связана именно с работой украинской противовоздушной обороны.

По оценке Бескрестнова, общая эффективность противодействия остается высокой, хотя она уже не такая, как против более медленных обычных "Шахедов".

"Поэтому эффективность у нас есть: на уровне более 80 процентов. Сбиваем не так идеально, как раньше это делали обычные перехватчики. Но могу сказать, что почти все реактивные "шахиды" мы все-таки сбиваем. Просто происходит это очень громко", - заявил он.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Сколько реактивных дронов Россия может запускать по Киеву

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной также связывает нынешнюю волну атак с политическим календарем России. В то же время он предостерегает от слишком точных прогнозов, поскольку продолжительность кампании будет зависеть от имеющихся у противника ресурсов и задач, которые ставит перед собой российское командование.

По его мнению, российские войска сейчас пытаются поддерживать постоянное давление небольшими группами. Такой формат отличается от предыдущих массированных налетов, но позволяет растягивать угрозу во времени и удерживать Киев в состоянии регулярных воздушных тревог.

"Очевидно, это может продолжаться до "выборов" в российскую Госдуму, которые состоятся в конце сентября (с 18 по 20 сентября - ред.). Это делается для создания медийного эффекта "победы" среди российского общества", - объясняет Антон Земляной в комментарии РБК-Украина.

В то же время аналитик указывает на производственный фактор как на потенциальное ограничение для российского командования. По его словам, во время последних атак применялись дроны, изготовленные незадолго до запуска, что может свидетельствовать об использовании текущего производства для поддержания темпа ударов.

"Они фактически запускают средства чуть ли не с конвейера, чтобы поддерживать интенсивность. И это как раз может быть той тонкой гранью, когда они банально не смогут поддерживать темп из-за нехватки дронов", - подчеркнул Земляной.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Могут ли атаки на Киев продолжаться еще несколько недель

Военный обозреватель Алексей Гетьман оценивает перспективу несколько иначе и допускает, что дневные атаки реактивными беспилотниками по Киеву могут продолжаться еще несколько недель. В то же время он считает, что нынешний уровень интенсивности не может сохраняться бесконечно, поскольку Украина готовит соответствующие меры.

Гетман связывает возможное завершение нынешнего цикла не только с российскими ресурсами. Отдельным фактором он называет потенциальный ответ Украины, который, по его оценке, может повлиять на готовность РФ продолжать атаки на украинские города.

"Это новая реальность, к которой нужно привыкать. Но она не может длиться бесконечно. Она закончится через две-три недели. Почему? Потому что последует наша мощная ответная реакция", - подчеркнул Алексей Гетман в эфире "Ранок.LIVE".

Военный обозреватель считает, что одним из способов снизить интенсивность налетов может стать симметричное давление на российскую территорию. Речь идет прежде всего о поражении объектов, обеспечивающих возможность дальнейших атак на Украину.

"Будут наши мощные ответные действия. […] Тогда желание что-то предпринимать против нас исчезнет", - заявил Гетьман.

Что нужно Украине для остановки реактивных "Шахидов"

Военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко считает, что для прекращения или существенного сокращения реактивных атак необходимо одновременно работать по нескольким направлениям. По его мнению, нужно не одно отдельное средство, а сочетание производства перехватчиков, усиления авиации и ударов по российской инфраструктуре.

"Есть несколько важных элементов для того, чтобы остановить это или минимизировать последствия российских атак. Во-первых: нам нужны такие дроны-перехватчики, которые смогут уничтожать реактивные "Шахеды". Над этим ведётся интенсивная работа производителей в координации с Силами обороны для получения перехватчиков. Во-вторых: нам нужна координация с партнерами для получения большего количества средств для авиации - ракет класса "воздух-воздух" и ракет для зенитно-ракетных комплексов", - пояснил Мусиенко в комментарии для ТСН.ua.

Он добавляет, что ещё одним направлением остаётся поражение мест запуска дронов на территории РФ. По словам аналитика, украинские Силы обороны уже имеют соответствующий опыт, а дальнейшее масштабирование таких действий может повлиять на возможности российской стороны поддерживать нынешнюю интенсивность.

"Третье, над чем работают Силы обороны, - это удары по пусковым площадкам на территории России. По тем площадкам, откуда запускаются реактивные дроны. Успешные примеры уже есть. Работа ВС Украины над этим будет продолжаться. Четвёртое: усиление санкций против производителей реактивных дронов", - отметил военный аналитик.

По его оценке, создание достаточного количества средств противодействия может занять несколько ближайших недель, хотя точные сроки зависят от производственных возможностей украинской оборонной промышленности.

"Надеюсь, что, возможно, это произойдет еще до ноября", - сказал Мусиенко.

Отдельной проблемой он называет постоянное совершенствование российских беспилотников. По словам эксперта, РФ работает над интеграцией искусственного интеллекта и средств противодействия украинскому радиоэлектронному воздействию, из-за чего борьба с новыми модификациями остается динамичной.

"Отличие в том, что Россия сейчас постоянно работает над усовершенствованием собственных реактивных дронов. Интеграция искусственного интеллекта, противодействие нашим средствам РЭБ - они делают свои дроны менее уязвимыми. Для нас это очень серьезная борьба за то, чтобы наши методы борьбы были более эффективными", - подчеркнул аналитик.

Александр Мусиенко также обратил внимание на то, что боевая часть обычного и реактивного "Шахеда" остается сопоставимой по массе. Поэтому даже при высоком проценте перехвата каждый прорыв такого аппарата создает опасность для гражданской инфраструктуры и людей.

"Правило двух стен - это минимальная защита, которую можно использовать. Конечно, лучшая защита - это укрытие. Практика доказывает, что те, кто находится в укрытии, - они, слава Богу, остаются живыми и здоровыми", - резюмировал Мусиенко.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. - до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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