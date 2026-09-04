Как правильно мыть руки после нарезки лука, чтобы избавиться от неприятного запаха

Блогерша продемонстрировала необычный, но эффективный лайфхак.

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Лайфхак по мытью рук после нарезки лука и чеснока / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как быстро убрать запах лука с рук

Зачем при мытье нужна металлическая ложка

Как избавиться от стойкого запаха чеснока на руках

После нарезки лука на руках может оставаться характерный запах, который не всегда удается смыть обычным мылом. Но есть простой лайфхак, который поможет решить эту проблему.

Главред узнал, что американская блогерша Энн Даннингтон в TikTok показала простой способ, который может помочь избавиться от стойкого запаха с рук без использования специальных средств.

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Как убрать запах лука с рук

Для этого способа понадобится обычная металлическая ложка. По словам блогерши, ею нужно провести по рукам вместо обычного мытья с мылом.

"Это странный трюк, но поверьте мне, если вы резали лук или чеснок и ваши руки теперь неприятно пахнут, просто возьмите металлическую ложку, откройте кран и помойте руки вместе с ложкой", - советует она.

За считанные секунды неприятный запах лука исчезает с рук. Энн также отметила, что такой лайфхак можно использовать и в случае неприятного запаха чеснока на руках.

Смотрите видео с лайфхаком:

@anndunnington Звучит странно, но это действительно работает! После нарезки лука или чеснока помойте руки, потирая их металлической ложкой, чтобы избавиться от запаха. Это старый трюк, компании даже выпускают "металлический кусок мыла" именно для этого! ♬ оригинальный звук - anndunnington

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О персоне: Энн Даннингтон Энн Даннингтон (@ann.dunnington) - американская блогерша и YouTube-креатор, которая создает контент о здоровом образе жизни, натуральных средствах, приготовлении пищи и бытовых лайфхаках. На её YouTube-канале более 28 тысяч подписчиков.

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