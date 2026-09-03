Сильно выросли: как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы

Кратко:
- Как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы
- Где они пребывают
Украинцы периодически интересуются жизнью знаменитой одесской семьи, в которой родилось сразу пятеро детей. Их так и прозвали "пятерняшки из Одессы".
Тогда их история потрясла всю Украину тем, что многодетную маму Оксану Кобелецкую, которая на момент рождения пятерняшек уже была мамой маленькой девочки, практически сразу бросил муж. Новорожденные дети остались слова своей мамой и бабушкой, которая много помогала ей с детьми.
После начала вторжения террористической России в Украину, семейство выехало в Португалию, а потом осело в Словении.
Сейчас детям Оксаны Кобелецкой уже целых 10 лет. Старшей дочери - 13.
Сама Оксана сейчас мало публикует в социальных сетях и фото детей - редкость. Тем не менее, она все же порадовала своих поклонников новым фото своих 6-ых детей.
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Пятерняшки из Одессы
Пятерняшки из Одессы - это уникальный для Украины случай рождения пяти близнецов, зачатых естественным путем без ЭКО. История получила широкий резонанс, так как маму детей Оксану Кобелецкую с детьми оставил их биологический отец.
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