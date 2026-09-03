Сильно выросли: как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы

Мама популярных детей редко делится кадрами своей многодетной семьи.

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Как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы / Коллаж Главред, фото Телеграм

Кратко:

Как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы

Где они пребывают

Украинцы периодически интересуются жизнью знаменитой одесской семьи, в которой родилось сразу пятеро детей. Их так и прозвали "пятерняшки из Одессы".

Тогда их история потрясла всю Украину тем, что многодетную маму Оксану Кобелецкую, которая на момент рождения пятерняшек уже была мамой маленькой девочки, практически сразу бросил муж. Новорожденные дети остались слова своей мамой и бабушкой, которая много помогала ей с детьми.

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После начала вторжения террористической России в Украину, семейство выехало в Португалию, а потом осело в Словении.

Как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы сейчас / Фото Instagram/odessafiver

Сейчас детям Оксаны Кобелецкой уже целых 10 лет. Старшей дочери - 13.

Пятерняшки из Одессы несколько лет назад / Фото Телеграм

Сама Оксана сейчас мало публикует в социальных сетях и фото детей - редкость. Тем не менее, она все же порадовала своих поклонников новым фото своих 6-ых детей.

Пятерняшки из Одессы несколько лет назад / Фото Телеграм

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