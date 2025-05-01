Татьяна Пискарева: 'За рубежом мы давали жару россиянам'

Если ты певица - пой, но так, чтобы они почувствовали это прикосновение твоего слова, твоей песни, твоей энергетики, твоего хорошего отношения.

https://glavred.info/interview/tetyana-piskarova-zakordonom-mi-davali-zharu-rosiyanam-10660214.html Ссылка скопирована

Татьяна Пискарева о том, как ее изменила война / Коллаж Главред, фото Татьяны Пискаревой

Заслуженная артистка Украины, певица, автор песен и невероятно красивая женщина Татьяна Пискарева много лет поет, пишет песни и работает с детьми. Она создает новые проекты, которые открывают новые таланты, дают бесценные знания и поддерживают украинскую молодежь.

Она популяризирует украинскую культуру и музыку, как за рубежом, так и в Украине. Она тонко чувствует, как изменились украинские дети из-за войны и какими детскими взрослыми решениями надо гордиться.

Артистка рассказывает о том, как воспитать музыкальный вкус у ребенка и какие ценности должны прививать родители, что делать в повседневной жизни, чтобы воспитать достойную личность, с сильной национальной идентичностью.

"Я никто и познаю себя с нуля" - делает она искреннее и чувственное признание, за которое уважаешь ее еще больше. Об этом и другом - в интервью Главред с Татьяной Пискаревой.

Татьяна, Вы долгий период времени уже в украинском шоу-бизнесе. И несмотря на то, что продолжается полномасштабная война с РФ продолжается уже три года, украинская молодежь продолжает слушать российскую попсу и об этом уже неоднократно писали и делали петиции. Вот вы работаете с молодежью, с детьми, что делать, чтобы дети сознательно подходили к выбору музыки? Что должно произойти?

Надо разложить этот вопрос на две части. Первая часть - о ком речь? Какая возрастная категория молодежи продолжает слушать эту российскую музыку? На мой взгляд, слушают и продолжают слушать ее совсем юные дети. Потому что они юные, они - дети пубертатного возраста. Есть две группы детей - 10 и 20 лет.

10 лет и больше - это первая категория. Почему слушают они? Потому что у них подсознательно существует вот это "нет преград, нет "хорошо и плохо", нет разрешения, нет стопа". Это манифест - "мне все позволено". Это некое пубертатное сопротивление, сопротивление условиям, обстоятельствам. И за это, наверное, на них обращать внимание не нужно, не нужно их учить, что им делать, потому что они воспринимают действительность с точностью до наоборот.

Любое замечание они воспринимают, как приглашение к продолжению этого. Но, я все же вижу, что это небольшое количество этих подростков пубертатного периода. Ведь они уже сформированы другим пространством, новыми кумирами, которые появляются. А это именно молодежь. Кто-то слушает Парфенюка, кто-то Клавдию Петровну, кто-то Дорофееву.

Они подвластны трендам, а тренды у нас, слава Богу, все поменялись. Нет ни одной радиостанции, которая выдает эту (российскую - авт.) музыку. Но втихаря, как говорится, есть вседозволенность, которую юный человек сам себе позволяет.

И если не делать замечания, то перестанет этот молодой, юный ребенок слушать это все. Потому что он уже живет в пространстве украинского искусства, творчества, интересных новых имен, треков, песен и так далее.

Татьяна Пискарева / Фото артистки

А есть вторая часть людей. И это - взрослые люди, в возрасте около 20-ти лет. Вот это уже бессознательность. Они несознательны к украинскому, к нашей идентичности. И этих людей немного больше, чем пубертатных подростков. Их больше, потому что они принципиально продолжают высказываться на русском языке. И они принципиально продолжают эту условную "вселенную без границ".

Это уже глупость, на мой взгляд. Ведь, если ты не слышишь и не видишь, что летят ракеты и гибнут люди, а тем более военные, которые нас защищают, то это уже слишком. Я считаю, что таких людей очень малый процент. Они бесхребетные, они не имеют украинского достоинства, такого, национального. И они скрывают свои предпочтения, потому что сейчас это антитренд. Они знают, что это антитренд, но они его скрывают и себе слушают.

Мы, как общество, не можем их убедить. Мы просто должны делать свое дело. Работники телевидения, музыкальной индустрии, литературы, журналистики. Поднимать эти темы. Когда-то такая была фраза "дурне едет в турне", знаете? Так вот, каждый выбирает себе "свое турне". Если оно глупое, то мы ничего не можем сделать. Я считаю, что это глупая безвкусица.

Вот как раз у меня следующий вопрос о том, как вообще формируется музыкальный вкус у ребенка. Какова роль родителей в этом процессе?

Ребенок всегда берет пример с родителей. Ничто так не формирует вкус ребенка, как пример родителей. Надо посмотреть на себя в зеркало, спросить себя "Кто ты"? Спросить, где ты живешь? Где твоя земля? Где ты родил детей? И в этом пространстве выбирать песни, которые ты слушаешь. Включать, просто находить свой трек, свой плейлист и его слушать.

Когда у меня родилась старшая дочь, я начинала слушать произведения Эдварда Грига, классические произведения Шопена, Ноктюрн. Очень красивые произведения классической музыки. И Гайдна, и Моцарта. Есть специальные подборки "Классика для детей". Там есть нагрузка образами и эмоциями, чувствами, которые вызывает у ребенка музыка. И это прекрасно слушать музыку, классику. Это всегда помогает ребенку, не отвлекаясь от своих мыслей и представлений, и фантазии, чувствовать музыку. А родителям надо присматривать за реакцией детей.

Какая-то музыка будет им интересна, приятна, какая-то будет неинтересна. И надо просто выбирать по ощущениям и по реакции ребенка. А чтобы ребенок не слушал русское, достаточно слушать украинское, говорить на украинском. Надо просто в семье поставить этот приоритет вкуса и выбирать лучшее, что предлагает нам музыкальная индустрия.

Сейчас все музыкальные школы, все центры детского творчества, все вокальные школы, они все выбирают треки, песни для того, чтобы дети их пели, исполняли, напевали. И здесь надо выбирать лучшее, отбрасывая музыкальный мусор.

Я создала фестиваль "Киевская волна" и вместе со своими коллегами и партнерами мы слышим хороших, красивых и талантливых детей. Они получают свои высокие оценки от жюри - украинских молодых, опытных, народных, заслуженных артистов Украины. И мы для них пишем песни. Именно так родился проект "Песня собирает друзей". Мы делаем этот проект для популяризации украинской авторской песни.

Сейчас - это очень современный модный тренд, когда украинские композиторы и поэты пишут для детей, для подрастающего поколения. Мы уже несколько из них выставили в цифровые сети, поэтому и дети, и взрослые могут заходить, слушать украинские новые песни для детей. Так мы и формируем вкусы, как можем, как умеем здесь и сейчас.

Над чем вы сейчас работаете и какие творческие планы на будущее? Вы еще и личным творчеством занимаетесь?

Для детей - это Киевская волна, "Песня собирает друзей" - это творческое объединение моих коллег. Мы создали его, и мы популяризировали авторскую песню, написанную для детей, для взрослых. Взрослые артисты поддерживают этот проект. Кстати, в одном проекте и Павел Зибров, и Оксана Билозир, и Татьяна Макарова, и Катя Бужинская, и Виктор Павлик - опытные артисты. Наряду с ними есть и молодые исполнители, яркие. Среди них - Том Сода, Йоган, Дима Прокопов и другие.

Таким образом мы будем помогать детям формировать тренд, вкус, современность.

А что касается меня, то мы сейчас выпускаем новые песни. Я полтора года назад вернулась из-за границы и начала все свои песни делать в новом современном звучании. Вот 29 апреля вышла новая моя песня "Малина".

Еще мы снимаем клипы и планирую сольный концерт в Октябрьском дворце на 30 ноября 2025 года.

Изменились ли и как изменились дети за время войны? Что вы лично увидели, как педагог?

В общем, я хочу сказать, что дети не меняются никогда. Дети живут в своем мире, который им предоставлен взрослыми. Сегодня они живут в мире, где существует война, и они воспринимают этот мир. Это негативное явление, которое им просто мешает.

Они адаптируются жить в новой реальности, где есть тревоги, где им нужно спускаться в укрытие, прерывать учебный процесс.

Кстати, многие из детей с радостью спускаются в укрытие, потому что они знают, что там безопасно, что можно там поиграть.

Татьяна Пискарева для Главреда

И мы, взрослые, чувствуем, что они реагируют на этот негатив, на войну, на явление, на Путина, на глупых россиян. Они говорят такие слова...

Дети пренебрежительно относятся к русскому языку, хотя многие из них в повседневной жизни спокойно разговаривают на русском.

Наши дети сейчас, несмотря ни на что, живут и радуются в том моменте и развлекаются в том моменте, в котором они существуют. Я удивляюсь, восхищаюсь и горжусь нашими детьми, которые не воспринимают войну как препятствие жить в счастливом детстве. Если у них есть такая возможность, конечно.

Другая категория - это те детки, которые потеряли родных, это те детки, которые потеряли одного из родителей. Или они потеряли дом, или переезд, или перемещение, вынужденное перемещение.

В первую очередь, я помогала им адаптироваться, несла украинскую песню даже за рубежом. Мы учились, мы пели, мы говорили, мы пересказывали, мы читали стихи. Я устраивала за рубежом два фестиваля "Киевская волна" в Черногории, потому что я была в Черногории. Мы объединили сообщество. Диаспора украинцев в Черногории очень большая, и мы делали там свое дело. И все было с национальным колоритом, мы гордились национальным, нашим объединением. Мы там немного давали жару россиянам. Мы их, как могли, ставили на место. Мы делали внутреннее деликатное сопротивление, но достойно, достойно представляя Украину, в первую очередь.

Например, в Черногории, едва дети слышали русскую речь, они громко начинали говорить на украинском. И это было очень прикольно. То есть у детей это на автомате. И я радовалась тому, что было много таких красноречивых моментов.

Как вы думаете, в чем миссия украинского артиста во время войны?

Недавно у меня брали интервью и спросили, как меня изменила война. И первое, что я сказала, что я больше никто и меня зовут никак. Понимаете? Вот мы все начинаем не с нуля, а с опыта. И я почувствовала, что я маленькая песчинка в большом мире.

Я почувствовала, что больше нет никаких регалий, званий, достижений, каких-то там пафосных вещей, нет короны ни у кого. Я почувствовала "щелчок". И этого всего нет. И тут ты поднимаешь голову и думаешь, чем я могу быть полезна сегодня?

Если сегодня я за границей, значит, я встала и пошла. Делаем фестивали, выпекаем блины, готовим какие-то там лепешки, или запеканку, или дети вышивают, или рисуют, или что? Или монтируем на коленях концерт. То есть, ты начинаешь делать здесь и сейчас то, что ты можешь. И поэтому ты начинаешь со звания "Никто".

Начиная с полномасштабного вторжения, теперь я себе отвечаю на вопрос "Кто я?".

Только по результату каждого свершения, каждого шага. И тогда о тебе узнают, узнают, кто ты, что ты, как тебя зовут? Что ты умеешь? Какая у тебя энергия или что ты даешь людям? И только после того, эти "круги на воде" расходятся и тебя начинают люди узнавать с самого начала, но не с нуля, понимаете?

Я чувствую, что мне интересно узнавать, кто я. Начиная с 22-го года, уже я могу сказать, что я - новая и другая женщина, я другая артистка, другая певица.

Вот и ответ на миссию. Миссия - это быть человеком и поснимать все свои короны, быть с людьми на расстоянии соприкосновения. Если ты певица - пой, но так, чтобы они почувствовали это прикосновение твоего слова, твоей песни, твоей энергетики, твоего доброго отношения.

Может, ты художница? А, может, ты поэтесса? А, может, ты литератор? Неважно, кто ты. Важно делать шаги и быть ближе к людям.

Если говорить о том, чего хотят люди, то много гастролируя, я могу сказать, что люди хотят радоваться. Все, что им хочется - это веселой, отвлекающей, творческой и радостной энергии. Чтобы они почувствовали, что их кто-то отвлекает от повседневной тревожной жизни.

Поэтому миссия - это просто дарить людям радость и отвлекать их хоть на час, хоть на два, хоть на десять минут, хоть на сколько. Что-то дать им светлое, спокойное настроение и ощущение, что мы это переживем.

У нас жизнь одна, и это не репетиция, и повтора нет. И мы ее должны жить такой, какая она есть.

Бог сказал, что человек пришел на землю для того, чтобы чувствовать радость жизни. Так и чувствуем. Всегда можно найти повод посмотреть на цветок, посмотреть на украинскую природу, на землю, на ребенка. Конечно, если у тебя нет страшного горя, а горя сейчас столько, что аж за край.

Что вы считаете недопустимым во время войны, если вы публичное лицо? Это могут быть посты в социальных сетях, покупки, поездки и т.д.?

За всех, конечно, я не могу говорить, ведь у каждого своя система ценностей. Но я могу сказать, что недопустимо для меня. Например, я никогда не подаю подробности своей собственной жизни. То есть я живу своей жизнью и она моя. Я все же не считаю, что надо раскрывать. В частности, что ты ела, что ты пила, где ты была, куда ходила. Для меня это странно. Хотя, наверное, у кого-то это получается хорошо и кто-то таким образом вдохновляет других людей.

Я вижу, что есть и положительные моменты, но в основном, мне кажется, что публичная личность должна быть ответственной. Выбирать каждое слово осторожно, каждое ощущение. Люди также не хотят видеть тебя в халате, с грязным лицом или с грязным ртом. У нас и так много негатива.

Чего Татьяна Пескова никогда не опубликует в своих социальных сетях?

Обнаженных фото или фото в белье. Такого не будет. Во-первых, я не в идеальном состоянии, в котором я была в 19 лет. Я считаю, что интереснее на меня смотреть, если я одета. Ссоры какой-то не опубликую, потому что я ее просто не поддерживаю, потому что она как-то пролетает мимо меня. Я не принимаю участие, и ее просто не может быть, потому что этого не существует в моей жизни. Белье. Я себе этого не позволю никогда.

Кто такая Татьяна Пискарева Татьяна Пискарева - украинская певица, композитор, Заслуженная артистка Украины (2003). Через несколько месяцев после начала российской вооруженной агрессии против Украины Татьяна Пискарева написала песню "Мамина молитва", которая стала первым "Музыкальным письмом на войну" из одноименного цикла песен певицы. Она замужем и воспитывает двух дочерей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред