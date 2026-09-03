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Плодовые мушки исчезнут из кухни мгновенно: шеф-повар раскрыл простой домашний трюк

Инна Ковенько
3 сентября 2026, 15:22
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Если на кухне появились плодовые мушки, избавиться от них можно с помощью простой домашней ловушки.
Плодовые мушки исчезнут из кухни мгновенно: шеф-повар раскрыл простой домашний трюк
Как избавиться от фруктовых мушек на кухне / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

  • Как избавиться от плодовых мушек на кухне
  • Как сделать домашнюю ловушку для плодовых мушек
  • Как предотвратить повторное появление вредителей в доме

В теплое время года на кухне часто появляются плодовые мушки. Их привлекают не только фрукты, но и остатки еды, а также органические загрязнения в сливных трубах. Насекомые быстро размножаются, поэтому даже после уборки могут снова появляться.

Шеф-повар Чарльз Ким показал простую ловушку, которая поможет уменьшить количество нежелательных гостей. Об этом пишет Главред со ссылкой на Express.

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Как сделать ловушку для плодовых мушек

Для этого понадобятся четыре ингредиента: яблочный уксус, пиво, спелый банан и средство для мытья посуды. В стакан нужно налить немного уксуса и пива, добавить кусочек банана и несколько капель моющего средства. Смесь привлекает мушек запахом брожения, а моющее средство образует пленку, которая не дает им выбраться.

Затем накройте стакан пищевой пленкой. На её внутреннюю сторону нанесите немного банана и положите пленку банановой стороной вниз. Осторожно проделайте в ней несколько небольших отверстий. Оставьте ловушку на кухне на несколько дней: мушки залетят через отверстия, привлеченные запахом смеси, но выбраться обратно им будет сложнее.

Как защитить дом от насекомых
Как защитить дом от насекомых / Инфографика: Главред

Почему мушки возвращаются

По словам шеф-повара, главная причина - процесс ферментации. Дрожжи в спелых фруктах создают среду, привлекающую насекомых. Одна самка может отложить до 500 яиц, и уже через неделю появляется новое поколение. Поэтому даже после уничтожения взрослых мушек они быстро восстанавливают популяцию.

Как не допустить появления плодовых мушек

Ловушка - лишь часть решения. Рекомендуем регулярно убирать кухонные поверхности и места, где могут оставаться органические остатки. Слив в раковине нужно очищать, не оставлять еду и вовремя выбрасывать перезрелые фрукты. Губки для мытья посуды также стоит часто промывать, ведь они могут стать источником пищевых остатков.

Смотрите видео о том, как избавиться от фруктовых мушек с помощью стакана:

@lacey.l.barrett.ugc Вода + яблочный уксус + средство для мытья посуды + бумажное полотенце, скатанное в конус! Яблочный уксус привлекает их, средство для мытья посуды убивает, а бумажное полотенце не дает им вылететь. Работает ОТЛИЧНО! #яблочныйуксус#моющеесредство#ловушкадляплодовыхмушек#натуральныесредства#ловушкадляплодовыхмушек#ловушкадляплодовыхмушек#мама#мамачетырёхдетей♬ More of My Time (Lofi) - Muspace Lofi

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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