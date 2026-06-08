Как избавиться от мошек на кухне за одну ночь: простой трюк со стаканом

Вы узнаете:
- Из чего сделать ловушку для мошек
- Как выманить всех мошек из кухни
Летом на кухне у многих появляются нежелательные "гости" в виде мошек. Избавиться от них — непростая задача. Но с помощью одного лайфхака это можно сделать за считанные часы.
Главред узнал, что о своем секрете борьбы с мошками летом в TikTok рассказала украинская блогерша Людмила Барановская. По ее словам, проблему с мошками решит специальная "ловушка".
Как сделать "ловушку" для мошек
Для того, чтобы избавиться от мошек в доме, нужно взять обычный стакан или чашку и бросить туда "приманку", например, кусочек банана, помидора, виноградину или даже налить сладкий сок.
Далее на стакан нужно плотно натянуть пищевую пленку и сделать в ней небольшие отверстия с помощью зубочистки, чтобы мошки через них залетали внутрь.
Смотрите видео с лайфхаком:
@_l_y_u_d_a Ловушка для мошек #мошки#мушки#ловушкадлямошек#лайфхак#полезныесоветы♬ Ukrainian Folk - Ivan Luzan
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О персоне: Людмила Барановская
Людмила Барановская — украинская блогерша, которая в соцсетях делится своей жизнью, видео с рецептами и лайфхаками для дома. На TikTok-страницу Людмилы подписаны более 8 тысяч пользователей.
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