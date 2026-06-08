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Как избавиться от мошек на кухне за одну ночь: простой трюк со стаканом

Анна Косик
8 июня 2026, 13:47
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Средство от мошек не понадобится, если воспользоваться домашним лайфхаком.
ловушка для мошек
Как сделать "ловушку" для мошек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Из чего сделать ловушку для мошек
  • Как выманить всех мошек из кухни

Летом на кухне у многих появляются нежелательные "гости" в виде мошек. Избавиться от них — непростая задача. Но с помощью одного лайфхака это можно сделать за считанные часы.

Главред узнал, что о своем секрете борьбы с мошками летом в TikTok рассказала украинская блогерша Людмила Барановская. По ее словам, проблему с мошками решит специальная "ловушка".

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Как сделать "ловушку" для мошек

Для того, чтобы избавиться от мошек в доме, нужно взять обычный стакан или чашку и бросить туда "приманку", например, кусочек банана, помидора, виноградину или даже налить сладкий сок.

Далее на стакан нужно плотно натянуть пищевую пленку и сделать в ней небольшие отверстия с помощью зубочистки, чтобы мошки через них залетали внутрь.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Людмила Барановская

Людмила Барановская — украинская блогерша, которая в соцсетях делится своей жизнью, видео с рецептами и лайфхаками для дома. На TikTok-страницу Людмилы подписаны более 8 тысяч пользователей.

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