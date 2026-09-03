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РФ с ночи массово терроризирует Украину дронами: что известно о последствиях в регионах

Инна Ковенько
3 сентября 2026, 10:04
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В результате ночной атаки российских дронов уже известно о погибшем и пострадавших.
Нападение РФ на Украину 3 сентября
Нападение РФ на Украину 3 сентября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Российский дрон поразил автомобиль в Запорожской области, есть погибший и раненая
  • В Киевской области пострадали два человека, повреждены здания и автомобиль
  • В Хмельницкой области обломки дрона вызвали пожары, есть раненый

Российские оккупанты с ночи 3 сентября массированно терроризируют Украину ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые, гражданские и промышленные объекты.

В Запорожской области дрон ударил по гражданскому автомобилю

Утром 3 сентября российские военные атаковали дроном гражданский автомобиль в селе Беленькое Запорожского района.

видео дня

В результате удара погиб мужчина. Женщина, находившаяся в автомобиле, получила ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Один человек погиб, один - ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район. Российский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Беленком. Погиб мужчина. Женщина получила ранения", - написали в ОГА.

Что известно об атаке на Киевскую область

В ночь на 3 сентября под российской атакой оказалась также Киевская область. В результате российской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали, он получает необходимую медицинскую помощь.

Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы. На местах работают оперативные службы. О последствиях атаки сообщил начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Еще один человек пострадал в Обуховском районе. Женщина получила острую стрессовую реакцию, медики оказали ей помощь на месте. Также в районе произошел пожар в частном доме и был поврежден автомобиль.

"Враг продолжает терроризировать мирное население Киевской области. За эти преступления Россия должна понести ответственность. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали в ОГА.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 3 вересня Фото: ДСНС

Враг атаковал Хмельницкую область

Россия дважды за ночь атаковала Хмельницкую область ударными беспилотниками. В Хмельницком обломки российского дрона упали на территорию предприятия. В результате загорелся грузовик и был поврежден склад.

Ранение получил водитель автомобиля, сообщают в ГСЧС.

Во время повторной атаки пожар вспыхнул на территории еще одного предприятия области. Пожар удалось потушить.

  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину 3 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину 3 вересня
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину 3 вересня Фото: ДСНС

Как долго продлится "шахедный" террор РФ: прогноз Буданова

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. По крайней мере, до выборов (будут продолжаться атаки "шахидов" - Ред.)", - сказал Буданов.

Реактивный
Реактивный "Шахид" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что РФ уже несколько дней подряд атакует дронами Киев и область почти непрерывно - днем и ночью. Однако постоянно терроризировать Киев в таком темпе оккупанты не смогут. Как заявил военный обозреватель Алексей Гетьман, атаки беспилотников, скорее всего, пойдут на спад в течение 3 недель.

Напомним, в Одессе в ночь на четверг, 3 сентября, прозвучали взрывы. В результате российской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом. В результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них - трое детей.

Кроме того, днем 2 сентября российский беспилотник атаковал поезд №53/54 по маршруту Одесса - Днепр. Как сообщили в "Укрзализныце", вражеский БПЛА попал рядом с поездом на одной из станций Приднепровской железной дороги.

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О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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