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Почему вещи пахнут затхлым после стирки: семь причин и способы устранения

Анна Ярославская
3 сентября 2026, 04:32
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Специалисты по уходу за текстилем перечислили привычки, которые провоцируют неприятный запах вещей, и объяснили, почему уксус срабатывает не всегда.
Стирка, стиральная машинка
Как избавиться от затхлого запаха одежды - советы экспертов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему одежду нельзя оставлять в стиралке после окончания цикла
  • Как часто нужно чистить барабан стриральной машинки
  • Какое средство действительно вымывает кожный жир

Затхлый запах на только что высушенных вещах - это не остаток порошка, а результат жизнедеятельности бактерий, которые размножаются на ткани во время стирки и после нее. Сушка на веревке лишь упрощает им работу: волокна дольше остаются влажными, чем в барабане. Самые частые провокаторы затхлого запаха - развешивание вещей вплотную, простой белья в машинке после окончания цикла и дешевый порошок без энзимов.

Почему вещи пахнут затхлым и как избавиться от затхлого запаха одежды - рассказали эксперты в комментарии изданию Martha Stewart.

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Почему одежда неприятно пахнет после сушки на воздухе

Существует несколько причин, по которым после сушки одежда может приобретать затхлый запах. Возможно, дело действительно в том, как вы развешиваете вещи, но гораздо чаще проблема связана с неправильными привычками при стирке. Эксперты советуют обратить внимание на следующие моменты.

Не развешивайте вещи слишком близко друг к другу. Во время сушки между одеждой должно оставаться достаточно свободного пространства. Если развешивать вещи вплотную или накладывать одну на другую, в ткани задерживается влага, объясняет Алисия Соколовски, президент и совладелец компании Aspen Clean.

Не оставляйте белье надолго в стиральной машине. Как только цикл стирки закончился, доставайте вещи из машинки как можно скорее. Если влажная одежда долго остается в барабане, на ней могут появиться споры плесени и грибка, которые и становятся причиной неприятного запаха.

Не ипользуйте некачественное средство для стирки. Мэри Гальярди, штатный специалист по науке и эксперт по уборке компании Clorox, рекомендует выбирать средства, в состав которых входят, например, энзимы и компоненты, препятствующие повторному оседанию загрязнений на ткани. Они помогают добиться более качественной очистки.

Не сушите одежду в помещении с плохой циркуляцией воздуха. Влажная среда создает идеальные условия для размножения бактерий, которые выделяют неприятные запахи, - именно поэтому появляется этот затхлый аромат.

Не стирайте вещи только в холодной воде. Некоторые ткани действительно требуют стирки в холодной воде. Однако, в целом холодная вода обеспечивает менее эффективное очищение, чем теплая или горячая. Если вещи недостаточно хорошо отстирались, на них могут остаться кожный жир и другие загрязнения, которые со временем начинают неприятно пахнуть.

Стиральная машина плохо выполаскивает белье. Если машина неравномерно распределяет вещи в барабане и из-за этого не может выйти на высокую скорость отжима, моющее средство и загрязнения удаляются менее эффективно. В результате их остатки могут оставаться в ткани и становиться источником запаха.

Не забывайте чистить стиральную машину. Если пренебрегать регулярным уходом за стиральной машиной, внутри барабана постепенно накапливаются загрязнения. Во время очередной стирки бактерии, вызывающие неприятный запах, могут снова попасть на одежду.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как вернуть одежде свежий запах

Если запах уже появился, оба варианта - "проветрить" и "перестирать с ароматизатором" - эксперты считают ошибочными. Вещи нужно выстирать повторно: в максимально теплой воде, которую допускает бирка, с правильно отмеренным количеством средства.

Соколовски советует выбирать продукт, который разлагает загрязнения, а не маскирует их синтетическими парфюмами.

Можно ли замочить вещи в уксусе от запаха?

Полоскание с уксусом может помочь избавиться от некоторых видов загрязнений, однако считать его универсальным способом спасения пахнущей одежды не стоит.

"Если вы решили использовать уксус, сначала обязательно проверьте рекомендации на ярлыке одежды и в инструкции к стиральной машине. И еще один важный момент: никогда не смешивайте уксус с обычным хлорным отбеливателем и не используйте его одновременно с другими добавками для стирки", - говорит Соколовски.

Как предотвратить появление затхлого запаха

Профилактика неприятного запаха начинается с правильной стирки.

Важно использовать количество стирального средства, рекомендованное для конкретной одежды. Не стоит лейте лить его слишком много.

Стиральную машину нельзя перегружать: если вещей слишком много, каждая из них не сможет нормально отстираться.

После стирки важно правильно развесить одежду и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Перед сушкой расправьте карманы, рукава и капюшоны. Более плотные вещи в середине процесса сушки стоит перевернуть на другую сторону.

Если одежда сушится в душном помещении, где практически нет движения воздуха, следует открыть окно, включить вентилятор или воспользоваться осушителем воздуха - это ускорит процесс.

Прежде чем убрать вещи в шкаф, убедитесь, что они полностью высохли. Особенно внимательно проверьте швы, пояса и другие места, где ткань может оставаться влажной дольше всего.

Что делать, если вещь воняет сыростью после шкафа

Параллельную проблему обсуждают пользователи форума Reddit: одежда выходит из сушилки без запаха, а через несколько дней в шкафу становится затхлой.

Самая распространенная версия участников обсуждения - остаточная влажность, которую невозможно почувствовать рукой сразу.

Проблема часто в датчиках техники: на деликатном режиме сушилка завершает программу раньше, чем просыхают плотные швы джинсов или худи.

"Сушка на низкой температуре - это нормально, но цикл должен длиться достаточно долго, чтобы вещи действительно высохли. Если бы я сложил их и убрал в шкаф без этого дополнительного времени, через несколько дней они могли бы отдавать затхлым", - пишет один из пользователей под ником Torboni.

Практическая проверка, которую советуют в обсуждении: дать вещам остыть после сушилки и потрогать самый плотный участок - если ткань ощутимо прохладнее воздуха в комнате, она еще сырая.

Среди других рекомендаций - влагопоглотители в шкафу, ложка бората натрия вместо уксуса в основной стирке, двойное полоскание и отказ от кондиционера, который наслаивается на волокнах.

Часть пользователей заметила, что после нескольких месяцев использования экологичных порошков вещи выглядят тусклее и начинают отдавать плесенью.

"Оказалось, что эти средства не имеют никаких энзимов, которые реально разлагают грязь. В первую очередь, они помогают разрушать кожный жир и другие вещества, которые цепляются к ткани даже при стирке с порошком. Со временем все это накапливается в одежде и уже никогда не вымывается полностью", - утверждает пользователь PhilosophyCorrect279.

Ранее Главред писал, какими домашними средствами можно безопасно убрать пятна на кожаной сумке и как вернуть чистоту подкладке, ручкам и фурнитуре.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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