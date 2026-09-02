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Путин объяснил, почему РФ не бьет по руководству Украины - у Зеленского отреагировали

Юрий Берендий
2 сентября 2026, 22:53
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Подоляк заявил, что Путин добровольно не завершит войну.

Путин объяснил, почему РФ не бьет по руководству Украины — у Зеленского отреагировали
Заявления Путина о переговорах - в администрации Зеленского раскрыли их цель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Подоляк назвал заявления Путина ритуальными
  • Украина призывает усилить давление на Россию

Страна-агрессор Россия не планирует добровольно завершать войну, а заявления диктатора и военного преступника Владимира Путина о якобы готовности к переговорам являются лишь способом создать соответствующее впечатление. В команде президента Украины Владимира Зеленского призвали не воспринимать такие сигналы как реальное намерение Москвы перейти к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Мы-Украина".

видео дня

Советник Офиса президента Украины прокомментировал заявление Путина о том, что Россия якобы в настоящее время не наносит ударов по украинскому руководству, поскольку Москве, как будто, нужны люди, которые могли бы участвовать в переговорах.

"Нет, никакого желания идти на дипломатическое решение, безусловно. И я бы, честно говоря, советовал не обращать внимания на эти фразы. Это такие ритуальные фразы, периодически Путин к ним, ну, кто-то ему их подсказывает, он их там так или иначе произносит, только для того, чтобы зафиксировать: он якобы готов", - заявил Подоляк.

Представитель Офиса президента подчеркнул, что реальные намерения Кремля определяются его поведением на поле боя. По его мнению, именно усиление практического давления может заставить Россию пересмотреть свою позицию.

"К реальности имеет отношение только непосредственное принуждение. Россия для этого - ещё раз подчеркну - защита неба над Европой, прежде всего над Украиной, скажем так, дополнительные возможности для переноса войны на территорию России, то есть должно быть гораздо больше инструментов, которые будут доходить до того или иного предприятия, и не только нефтегазовой отрасли, безусловно, военной", - сказал он.

Отдельно Подоляк призвал Украину, Европу и США исходить из того, что российское руководство не откажется от войны без существенного внешнего воздействия. Подоляк связывает это с тем, как Путин воспринимает саму войну и её роль для России.

"Нужно действовать оперативно и для Украины, и для наших европейских, и американских коллег. Потому что понятно, что Путин считает войну реализацией своей субъектности. Он из нее добровольно выходить не будет", - утверждает он.

Среди необходимых шагов Подоляк назвал усиление экономического давления на РФ и ограничение возможностей для получения ею доходов. Параллельно, по его словам, Украина должна быстрее наращивать собственное производство вооружений, а партнеры - увеличивать поставки средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Нужно максимизировать экономические потери для России, то есть закрыть для нее все реальные рынки сбыта, а не давать ей возможность где-то спекулятивно что-то продавать. Нужно быстрее наращивать объемы определенных производств. В том числе и противоракетных, если мы говорим о том типе войны, который сейчас ведет Россия", - отметил Подоляк.

Он также обратил внимание на изменение восприятия российской угрозы в Европе. По словам советника главы ОП, реакция европейских стран на случаи проникновения российских дронов уже отличается от той, которую можно было наблюдать ранее.

"Сегодня все это меняется, но вопрос только в скорости конкретной логистики, конкретных производств и конкретных поставок Украине необходимых объемов оружия", - подытожил Подоляк.

РФ может усилить удары по Украине - комментарий политолога

Россия может перейти к новому этапу эскалации после 20 сентября, в частности усилить давление на фронте и увеличить интенсивность воздушных атак. Одним из возможных шагов Москвы также может стать выборочный призыв сотен тысяч человек. Об этом сообщил политолог Владимир Фесенко в комментарии журналистке Вечер.LIVE.

"Я не думаю, что это будет всеобщая мобилизация. Россия к этому сейчас не готова - к полной мобилизации - по разным причинам: организационным, ресурсным. Но провести выборочную мобилизацию по отдельным категориям, мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек осенью, я думаю, что такие плановые показатели уже есть", - утверждает Фесенко.

Новые людские ресурсы не смогут сразу повлиять на ситуацию на поле боя. Российскому командованию понадобится время для подготовки привлеченных военных, поэтому масштабные операции могут быть отложены на несколько месяцев.

"Для того чтобы мобилизация дала дополнительные резервы и ресурсы, в том числе людские ресурсы для атак, потребуется несколько месяцев, минимум три-четыре месяца", - подчеркнул политолог.

В то же время отсутствие быстрого эффекта от призыва не означает снижения активности российской армии. Москва может продолжить локальное давление на отдельных участках фронта, в частности на Донбассе, а также попытаться создать дополнительную напряженность на северном направлении.

Отдельный риск связан с действиями российской армии в воздухе. Фесенко считает, что Москва может скорректировать подходы к применению ракет и беспилотников и увеличить интенсивность таких атак.

На этом фоне, по его словам, для Украины особенно важным остается укрепление потенциала противодействия российским баллистическим ракетам.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, диктатор Владимир Путин заявил, что переговоры о завершении войны фактически заморожены. Он добавил, что массированные удары по энергетике являются якобы ответом на атаки Украины. На пресс-конференции Путин также утверждал, что любые военные объекты в Украине являются легитимными целями, и выразил готовность привлекать к переговорам специалистов и дипломатов.

Он также сообщил о якобы продвижении российских войск под Сумами. Путин сказал, что до Сум российским войскам осталось 12 км, однако по данным аналитического проекта DeepState, реальное расстояние от города до границы составляет не менее 17 км.

Институт изучения войны (ISW) обнародовал оценки территориальных изменений за август и сравнил их с потерями противника. Аналитики отметили, что ВСУ освободили больше территории, чем оккупанты захватили за тот же период. Согласно подсчётам ISW, в августе украинские силы отвоевали не менее 129,81 кв. км при российских завоеваниях в 90,35 кв. км, а средние суточные темпы продвижения оккупантов составляли около 2,91 кв. км.

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О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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