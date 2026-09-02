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Российский царь не смог пролезть через ворота: историк раскрыл секрет Луцкого замка

Юрий Берендий
2 сентября 2026, 20:26
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Луцкий замок перестроили в конце XIX века в связи с визитом царя: старый проезд засыпали, а въезд в Луцкий замок сделали более низким.

Российский царь не смог пролезть через ворота: историк раскрыл секрет Луцкого замка
Луцкий замок - как визит российского царя изменил исторические ворота крепости Волыни / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • В чем заключается тайна Луцкого замка
  • Почему заложили вход в Луцкий замок

Луцкий замок на 200-гривневой купюре имеет интересную архитектурную деталь, которую легко принять за обычный декоративный элемент. На самом деле две замурованные арки над современным проездом связаны с древней оборонительной системой доступа к крепости и её разрушением в конце XIX века.

видео дня

Историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов обратил внимание на эту особенность и рассказал, что именно скрывают замурованные проёмы над Въездными воротами.

"Разве вас не удивляла на 200 гривнах эта башня Луцкого замка? Ну, вот, есть ворота, а над ними еще какие-то две арки. И это не украшения, а очень интересная история, связанная с тем, как русские уничтожали нас", - отметил историк Александр Алферов.

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Как выглядела древняя система въезда в Луцкий замок

Крепость сформировалась в XIV веке при правлении князя Любарта. Сегодня посетители видят нижний въезд, к которому ведет дорожка через ров и мост, однако первоначальная конструкция предусматривала совершенно иной способ попадания внутрь замкового двора.

По словам Алферова, заложенные проёмы над нынешним проездом не были украшениями. Они были частью единственного аутентичного въезда, который позже был разрушен.

"Наш Луцкий замок построен князем Любартом в XIV веке. И действительно, видите, вот она, Въездные ворота. Дорожка, которую мы все с вами знаем, через ров, наш мостик. И вот над этими воротами есть еще два таких интересных, как бы заложенных, вроде бы, еще ворот", - рассказал ученый.

Зачем в Луцком замке замуровали старый въезд

Современная конструкция может создавать ложное впечатление, будто у крепости было несколько разных входов на разных уровнях. Однако историк подчеркивает: нынешний нижний проезд - это более поздняя переделка.

Ключ к этой загадке дает история подвесного моста. Именно он обеспечивал доступ к верхним проёмам, а замурованные арки и небольшие двери являются частью оригинального фортификационного замысла.

"На самом деле вот эти два заложенных входа - ворота и дверь стражника - являются аутентичными. Именно к ним и вел подвесной мост, который с тех пор протянулся здесь на цепях через этот ров. Тогда почему же их замуровали, а ещё один вход - нижний - существует? Никакого нижнего входа, конечно, здесь никогда не было", - подчеркнул историк.

Смотрите видео о секрете замка Любарта:

Почему и когда изменили ворота Луцкого замка

Перестройка башни была связана с практической необходимостью во время визита российского императора в конце XIX века. Старый аутентичный проезд оказался слишком большим испытанием или просто неудобным для царской кареты.

"На самом деле, когда российский император приезжал, они сделали что-то очень простое. Его императорское величество, очевидно, не помещалось в старый проезд. И, собственно, какой-то подъемный мост, цепной, для безопасности... И что сделали? Просто-напросто заложили старый въезд и пробили въезд пониже, при этом сделав уровень въезда ниже, чем он был. И это для того, чтобы российскому императору в конце XIX века было легче проехать", - отметил Александр Алферов.

Именно поэтому современный проезд не является историческим входом в оборонительное сооружение. Над ним остались архитектурные следы прежней конструкции, связанные с подвесным мостом и средневековой системой защиты.

"Вот и все отношение россиян к нашей истории и наследию", - подытожил историк.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983 года, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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