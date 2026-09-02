Эффективное средство или миф: может ли обычная сода уничтожить тараканов

Сода от тараканов может использоваться, но её эффективность ограничена. Как действует содовая смесь и почему она не уничтожает всю популяцию.

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Сода против тараканов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Действительно ли сода помогает избавиться от тараканов

Как правильно использовать содовую смесь

Появление тараканов на кухне или в ванной - это неприятность, от которой каждый хозяин стремится избавиться как можно скорее. В поисках безопасных и недорогих домашних методов борьбы с вредителями многие интересуются, способна ли обычная пищевая сода помочь избавиться от этих насекомых. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Martha Stewart, пищевую соду иногда используют в качестве домашнего средства против тараканов, однако её эффективность не стоит переоценивать. Она может сработать только при условии, что насекомое съест достаточное количество порошка, но такой метод не считается надежным способом борьбы с большой популяцией.

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Как сода может влиять на насекомых

Пищевая сода не действует как отпугиватель или защитный барьер. Тараканы не обязательно будут обходить дорожки из порошка вдоль плинтусов, поэтому само по себе его рассыпание не решит проблему.

В народных рецептах соду предлагают смешивать с продуктами, которые могут привлечь тараканов, например, с сахаром. Предполагается, что после поедания такой смеси сода может негативно влиять на пищеварительную систему насекомого. В то же время эффективность этого способа зависит от количества смеси, которую потребляет таракан, поэтому гарантировать гибель насекомого нельзя.

Как используют народную приманку с содой

Чтобы сделать смесь более привлекательной для тараканов, соду иногда смешивают с сахарной пудрой. Небольшое количество смеси размещают в местах, где чаще всего замечают насекомых, - за холодильником, под раковиной, возле труб или в темных углах шкафчиков.

При этом важно не оставлять доступными для тараканов другие источники пищи и воды. Крошки, жир, остатки продуктов и влага гораздо привлекательнее для насекомых, поэтому регулярная уборка и ограничение доступа к воде являются важной частью борьбы с вредителями.

Соду также можно использовать для обычной уборки. Она помогает удалять некоторые жировые загрязнения и неприятные запахи, однако не является инсектицидом и не уничтожает популяцию тараканов только за счет очистки поверхностей.

Видео о том, как избавляться от тараканов с помощью соды, можно посмотреть здесь:

Почему сода не способна решить проблему с тараканами

Главный недостаток домашней содовой смеси заключается в том, что она не воздействует на все стадии развития тараканов и не позволяет полностью уничтожить их популяцию. Даже если отдельные насекомые погибнут после контакта со средством или его употребления, это не означает, что очаг заражения ликвидирован.

Кроме того, тараканы могут просто не проявить интереса к содовой смеси, если поблизости есть другие источники пищи. Влага также может привести к слеживанию порошка, из-за чего использовать его в качестве сухой приманки станет сложнее.

Как предотвратить появление тараканов в квартире и доме инфографика / Главред

Поэтому пищевую соду можно рассматривать лишь как вспомогательный домашний метод, но не как полноценное средство борьбы с тараканами. Если насекомые регулярно появляются в доме, важно перекрыть им доступ к пище и воде, поддерживать чистоту, закрыть возможные щели и использовать проверенные средства от тараканов в соответствии с инструкцией. При значительном заражении целесообразно обратиться к специалистам по дезинсекции.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница сайта, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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