Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Рецепт рубленых котлет без мяса - получатся сочными и без лишнего масла

Анна Косик
3 сентября 2026, 08:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рецепт котлет из куриной печени, которые понравятся всем.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 3-6 порции
Кухня Кухня Украинская
Рецепт рубленых котлет без мяса — получатся сочными и без лишнего масла
Рецепт очень вкусных и сочных котлет из печени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Котлеты - идеальное блюдо на ужин. Но со временем одни только мясные котлеты надоедают. В таком случае можно приготовить блюдо из куриной печени.

Главред узнал, что рецептом печеночных котлет в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Кристина.

Котлеты из куриной печени - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Куриная печень 500 г
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сметана 1 ст. л.
  • Мука 2 ст. л.
  • Крахмал 1–2 ст. л.
  • Масло
  • Специи
Котлеты
Котлеты / Инфографика: Главред

Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Обжариваем овощи до мягкости и остужаем. Печень мелко нарезаем кубиками и смешиваем с обжаренными овощами, яйцом, сметаной, мукой, крахмалом и любимыми специями.

Оставляем печеночную массу на 10–15 минут, после чего жарим котлеты на разогретой и смазанной маслом сковороде на среднем огне. После этого выкладываем котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@foodblog_kristi Рубленые котлеты из куриной печени ? Ингредиенты: • куриная печень - 500 г • лук - 1 шт. • морковь - 1 шт. • яйцо - 1 шт. • сметана - 1 ст. л. • мука - 2 ст. л. • крахмал - 1–2 ст. л. • соль, черный молотый перец, сушеный чеснок - по вкусу • растительное масло - для жарки Продукты для котлет я купила в @silpo.ukraine ? А ещё удобнее - воспользоваться доставкой: в указанное время продукты доставят прямо к дверям ?️ Приготовление: 1. Лук и морковь обжарить на масле до мягкости. Снять с огня и остудить. 2. Печень очень мелко нарезать кубиками. 3. Добавить яйцо, сметану, обжаренный лук с морковью, муку, крахмал, соль, перец и сушеный чеснок, перемешать. 4. Оставить печеночную массу на 10–15 минут. 5. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие котлеты. 6. Жарить на среднем огне до готовности (можно под крышкой). Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Приятного аппетита ? #рецепты#чтоприготовить#ужин♬ September - Earth, Wind & Fire

Вас может заинтересовать:

О персоне: foodblog_kristi

foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт рецепты котлеты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сочи под атакой, в небе облако густого дыма: морские дроны ударили по порту

Сочи под атакой, в небе облако густого дыма: морские дроны ударили по порту

10:15Мир
РФ с ночи массово терроризирует Украину дронами: что известно о последствиях в регионах

РФ с ночи массово терроризирует Украину дронами: что известно о последствиях в регионах

10:04Украина
Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

09:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

Последние новости

10:24

Жизнь не будет прежней: 3 знака зодиака, которых ждет мощный прорыв

10:15

Сочи под атакой, в небе облако густого дыма: морские дроны ударили по порту

10:04

РФ с ночи массово терроризирует Украину дронами: что известно о последствиях в регионахФото

09:59

Новый прогноз курса доллара и евро: как изменится валютный рынок в начале сентября

09:50

Лавров выдвинул новый ультиматум по Украине: чего хочет Кремль о обмен на мир

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
09:48

"Скучаю по тебе": дети Виталия Кличко впервые за долгое время появились вместе

09:13

"Придется привыкать": тревожный прогноз эксперта о дневных ударах РФ по Киеву

09:00

Пиар вокруг Иванющенко: когда громкая фамилия в деле о рынке "Столичный" заменяет доказательства

08:45

Аэропорты Москвы парализованы после предупреждений Зеленского: что происходит

Реклама
08:44

Рецепт рубленых котлет без мяса — получатся сочными и без лишнего масла

08:10

Россия тайно создавала оружие для Ирана: Невзлин рассказал о секретной программемнение

08:06

Путин заговорил об успехах "СВО": ISW разоблачил диктатора на порции лжи

07:50

В Германии возле вокзала прогремел взрыв: пострадали двое украинцев

06:49

В Одессе - "прилет" по многоэтажке: пострадали 17 человек, трое из них - детиФото

05:31

Удивят современных водителей: какие способы экономии топлива были популярны в СССР

05:01

Как хранить картофель осенью, чтобы он не прорастал — лайфхак от огородницы

04:32

Почему вещи пахнут затхлым после стирки: семь причин и способы устранения

04:01

Пожелтевшие наволочки засияют белизной: простой трюк уберет даже застарелые пятна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на улице за 48 с

03:33

Жизнь трех знаков зодиака изменится к лучшему: кого ждет грандиозный прорыв

Реклама
02:56

Как навсегда избавиться от полевок в саду — понадобится всего один предмет из кухниВидео

01:33

Четыре месяца рождения, которые связывают с особой мудростью и сильной интуицией

00:28

Украинский бизнес под ударами РФ получит господдержку - Зеленский

00:02

Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"Видео

02 сентября, среда
23:27

Стрельба с СБУ в Киеве: в ГУР впервые отреагировали и назвали свою версию

23:02

Трамп заговорил о завершении войны в Украине: что призывал сделать

22:53

Путин объяснил, почему РФ не бьет по руководству Украины — у Зеленского отреагировали

22:38

Почему 3 сентября нельзя подбирать на улице деньги: какой церковный праздник

22:34

Николь Кидман удивила "ведьминским" образом на премьере

22:08

В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

21:31

В Сети показали первый трейлер нового "Гарри Поттера": названа дата премьерыВидео

21:10

Бегонии будут радовать пышным цветением до заморозков: что нужно сделать в сентябре

20:34

США обсуждают с Украиной выдачу лицензии на производство ракет для Patriot - Рубио

20:32

Перестрелка между СБУ и ГУР: Зеленский раскрыл детали и анонсировал кадровые решения

20:26

Российский царь не смог пролезть через ворота: историк раскрыл секрет Луцкого замкаВидео

19:54

Шанс на новую жизнь — для трёх знаков зодиака наступает счастливый период

19:43

Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

19:43

РФ посреди дня атаковала поезд с пассажирами на Одесчине: что известно о последствиях

19:37

"Это приведет к коллапсу": офицер ВСУ предупредил об ударах РФ по мостам в Киеве

19:36

Идеальная чистота без лишних усилий — как навсегда избавиться от налёта в унитазе

Реклама
19:31

Зачем хитрые норвежцы кладут носок с содой в сарае — неожиданное объяснениеВидео

19:14

Зачем сыпать соду со льдом в раковину — секрет, который спасет раковину

19:10

Украина наносит удар по самому больному месту: Денисенко рассказал, как Путин вынужден реагироватьмнение

19:04

Уход за виноградом в сентябре: что посыпать под лозой, чтобы грибок не испортил урожай

18:52

Эффективное средство или миф: может ли обычная сода уничтожить тараканов

18:51

Инсайдер рассказал о "грубейшем поведении" Меган Маркл во время собеседований

18:41

Брэд Питт намекнул на брак с Инес де Рамон и вызвал волну слухов

18:15

У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

18:11

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

18:03

Гороскоп Таро на сегодня 3 сентября: Тельцам - жить по средствам, Львам - активность

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять