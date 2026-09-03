Рецепт рубленых котлет без мяса — получатся сочными и без лишнего масла

Рецепт котлет из куриной печени, которые понравятся всем.

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Рецепт очень вкусных и сочных котлет из печени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Котлеты - идеальное блюдо на ужин. Но со временем одни только мясные котлеты надоедают. В таком случае можно приготовить блюдо из куриной печени.

Главред узнал, что рецептом печеночных котлет в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Кристина.

Котлеты из куриной печени - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриная печень 500 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Сметана 1 ст. л.

Мука 2 ст. л.

Крахмал 1–2 ст. л.

Масло

Специи

Котлеты / Инфографика: Главред

Лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Обжариваем овощи до мягкости и остужаем. Печень мелко нарезаем кубиками и смешиваем с обжаренными овощами, яйцом, сметаной, мукой, крахмалом и любимыми специями.

Оставляем печеночную массу на 10–15 минут, после чего жарим котлеты на разогретой и смазанной маслом сковороде на среднем огне. После этого выкладываем котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@foodblog_kristi Рубленые котлеты из куриной печени ? Ингредиенты: • куриная печень - 500 г • лук - 1 шт. • морковь - 1 шт. • яйцо - 1 шт. • сметана - 1 ст. л. • мука - 2 ст. л. • крахмал - 1–2 ст. л. • соль, черный молотый перец, сушеный чеснок - по вкусу • растительное масло - для жарки Продукты для котлет я купила в @silpo.ukraine ? А ещё удобнее - воспользоваться доставкой: в указанное время продукты доставят прямо к дверям ?️ Приготовление: 1. Лук и морковь обжарить на масле до мягкости. Снять с огня и остудить. 2. Печень очень мелко нарезать кубиками. 3. Добавить яйцо, сметану, обжаренный лук с морковью, муку, крахмал, соль, перец и сушеный чеснок, перемешать. 4. Оставить печеночную массу на 10–15 минут. 5. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие котлеты. 6. Жарить на среднем огне до готовности (можно под крышкой). Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Приятного аппетита ? #рецепты #чтоприготовить #ужин ♬ September - Earth, Wind & Fire

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О персоне: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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