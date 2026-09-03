Как сказать на украинском 'заблуждение': есть несколько точных вариантов

Слово "заблуждение" часто встречается в разговорной речи, однако в украинском языке есть немало точных эквивалентов этому слову.

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Как сказать "заблуждение" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно сказать "заблуждение" на украинском

Чем отличаются слова "омана", "облуда" и "хиба"

Какой украинский фразеологизм означает "водить в заблуждение"

Украинский язык имеет немало точных слов и выражений, которыми можно заменить распространенные русизмы и кальки. Некоторые из них настолько привычны в повседневной речи, что правильный украинский эквивалент не всегда удается вспомнить сразу.

Главред выяснил, как на украинском правильно сказать "заблуждение" и какие исконно украинские слова можно использовать в зависимости от контекста.

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Как сказать "заблуждение" на украинском

Журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в видео в TikTok объяснил, какие украинские эквиваленты можно использовать вместо слова "заблуждение". По его словам, речь идет о неправильном или ложном мнении, ошибочном восприятии действительности, а также о намеренном введении кого-либо в заблуждение.

Наиболее точным эквивалентом в таком случае является слово "омана". Поэтому вместо "быть в заблуждении" на украинском языке можно сказать "быть в омане".

Какие еще слова можно использовать

Еще одним эквивалентом является слово "облуда". Это книжное слово, которое также передает значение лжи, ложного представления или введения в заблуждение. В контексте неправильных мыслей или ошибочных суждений можно использовать и слово "хиба".

Видео с объяснением, как сказать на украинском "заблуждение" / Фото: скриншот

Видео о том, как сказать на украинском "заблуждение", смотрите по ссылке.

Как сказать на украинском "вводить в заблуждение"

В украинском языке есть и более образный эквивалент выражения "вводить в заблуждение" - "пускать ману". Этот фразеологизм означает намеренно вводить кого-то в заблуждение, запутывать или скрывать правду.

Поэтому вместо калькованной конструкции можно сказать: "Он пускает ману". "Пускать ману" - старинное и меткое украинское выражение, которое может разнообразить повседневную речь.

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О персоне: Рами Аль Шайер Рами Аль Шайер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

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