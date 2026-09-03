Как сказать на украинском 'заблуждение': есть несколько точных вариантов

Вы узнаете:
- Как правильно сказать "заблуждение" на украинском
- Чем отличаются слова "омана", "облуда" и "хиба"
- Какой украинский фразеологизм означает "водить в заблуждение"
Украинский язык имеет немало точных слов и выражений, которыми можно заменить распространенные русизмы и кальки. Некоторые из них настолько привычны в повседневной речи, что правильный украинский эквивалент не всегда удается вспомнить сразу.
Главред выяснил, как на украинском правильно сказать "заблуждение" и какие исконно украинские слова можно использовать в зависимости от контекста.
Как сказать "заблуждение" на украинском
Журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в видео в TikTok объяснил, какие украинские эквиваленты можно использовать вместо слова "заблуждение". По его словам, речь идет о неправильном или ложном мнении, ошибочном восприятии действительности, а также о намеренном введении кого-либо в заблуждение.
Наиболее точным эквивалентом в таком случае является слово "омана". Поэтому вместо "быть в заблуждении" на украинском языке можно сказать "быть в омане".
Какие еще слова можно использовать
Еще одним эквивалентом является слово "облуда". Это книжное слово, которое также передает значение лжи, ложного представления или введения в заблуждение. В контексте неправильных мыслей или ошибочных суждений можно использовать и слово "хиба".
Видео о том, как сказать на украинском "заблуждение", смотрите по ссылке.
Как сказать на украинском "вводить в заблуждение"
В украинском языке есть и более образный эквивалент выражения "вводить в заблуждение" - "пускать ману". Этот фразеологизм означает намеренно вводить кого-то в заблуждение, запутывать или скрывать правду.
Поэтому вместо калькованной конструкции можно сказать: "Он пускает ману". "Пускать ману" - старинное и меткое украинское выражение, которое может разнообразить повседневную речь.
Вас также может заинтересовать:
- Мягкое украинское слово "лельо": что оно на самом деле означает
- Самые богатые села Украины: где они находятся и как выглядят
- Никакие не "георгины" и не "астры": как на украинском правильно называть осенние цветы
О персоне: Рами Аль Шайер
Рами Аль Шайер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред