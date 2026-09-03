Как сказать по-украински "известь": большинство до сих пор говорит неправильно

Вы узнаете:
- Как сказать "известь" на украинском языке
- Откуда происходит название "вапно"
В нашем языке до сих пор можно услышать слово "известь". Оно настолько укоренилось в быту, что многие употребляют его автоматически, не задумываясь, что это не украинское слово. На самом деле "известь" - это русизм, который пришел к нам в ходе длительной русификации.
Как сказать на украинском "известь"
Слово происходит от греческого ἄσβεστιον - негашеная известь, и ἄσβεστος - "негасимый", "неугасимый". Отсюда же происходит и "азбест". В русском языке оно закрепилось как "известь", а оттуда попало в суржик, объясняет 24 Канал. В украинском языке такого слова нет.
На украинском правильно говорить "вапно". Это древнее славянское слово, происходящее от праславянского vapьno. Оно имеет соответствия во многих славянских языках: польское wapno, чешское vápno, словацкое vápno. То есть это не искусственная замена, а исконно славянское название.
Известь получают путем обжига известняка, мела или других карбонатных пород. Ее используют в строительстве для приготовления растворов, побелки и производства материалов. Именно поэтому правильно говорить: "побілити стіни вапном", "вапняний розчин", "гашене вапно", "негашене вапно".
Производные слова
От "вапно" образовались и другие украинские слова: "вапняк", "вапняник", "вапнувати", "вапнування".
Когда речь идет о нанесении извести, можно сказать "білити", "білувати" или "вапнувати". Например: "Навесні господарі білили дерева вапном". В каждом случае выбор слова зависит от контекста, но все они относятся к украинской литературной норме.
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Об источнике: Толковый словарь
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