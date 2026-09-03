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Забудьте о жире и запахах: зачем варить лимон и добавлять уксус

Константин Пономарев
3 сентября 2026, 14:15
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Смесь лимонной цедры, эвкалипта и уксуса помогает очистить полы, удалить стойкие загрязнения и надолго наполнить свежим ароматом весь дом.
Смесь лимонной цедры, эвкалипта и уксуса помогает очистить полы
Смесь лимонной цедры, эвкалипта и уксуса помогает очистить полы / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему лимонную цедру и эвкалипт советуют нагревать
  • Как домашняя смесь справляется с жиром и неприятными запахами
  • Где средство можно применять без риска для поверхности

Смесь из лимонной цедры, эвкалипта и уксуса набирает популярность среди поклонников натуральной уборки. Ее используют для удаления жира и стойких запахов, а также в качестве ароматного средства для мытья некоторых видов напольных покрытий.

Доступные ингредиенты дополняют друг друга: уксус помогает растворять известковый налет и жировые загрязнения, лимонная цедра придает цитрусовый аромат, а эвкалипт усиливает ощущение свежести. Об этом пишет El Cronista.

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Однако домашний раствор не следует считать полноценной заменой зарегистрированным дезинфицирующим средствам.

Для чего используют смесь лимона, эвкалипта и уксуса

Приготовленный раствор чаще всего применяют для мытья керамической и кафельной плитки. Содержащиеся в уксусе кислоты помогают размягчить прилипшую грязь, следы жира и отдельные минеральные отложения.

Особенно полезной смесь может оказаться на кухне, в ванной комнате и прихожей, где быстро появляются загрязнения и неприятные запахи. Эвкалипт и лимон оставляют после уборки выраженный свежий аромат.

Приготовленный раствор чаще всего применяют для мытья плитки
Приготовленный раствор чаще всего применяют для мытья плитки / Фото: скриншот с Youtube

Запах цитрусовых и эвкалипта также способен временно отпугивать некоторых насекомых. Однако такой раствор не устранит причину появления муравьев или комаров и не заменит специализированные средства.

Зачем нагревать натуральные ингредиенты

Нагревание воды с лимонной цедрой и листьями эвкалипта помогает высвободить содержащиеся в них ароматические вещества. Благодаря этому готовая жидкость приобретает более насыщенный запах.

Готовая жидкость приобретает более насыщенный запах
Готовая жидкость приобретает более насыщенный запах / Фото: Cronista

При этом уксус безопаснее добавлять после того, как отвар немного остынет. Его кипячение создает резкий пар, способный раздражать глаза и дыхательные пути.

Как приготовить средство для мытья пола

Для приготовления домашнего раствора понадобятся:

  • цедра двух лимонов;
  • горсть листьев эвкалипта;
  • одна часть белого уксуса;
  • три части воды.

Лимонную цедру и эвкалипт необходимо положить в кастрюлю, залить водой и недолго прогреть. Затем жидкость следует немного остудить, процедить и добавить белый уксус.

Теплый раствор можно перелить в ведро и использовать для мытья подходящих поверхностей. После уборки пол рекомендуется протереть сухой тканью, чтобы избежать разводов.

Смотрите в видео о том, как сделать средство для уборки:

Ранее Главред писал о том, почему все массово льют уксус на лед в унитазе. В социальных сетях набирает популярность необычный способ уборки ванной комнаты.

Также сообщалось о том, что запах из раковины исчезнет через 10 минут. Показан хитрый трюк для очистки слива. Первыми признаками проблем со стоком обычно становятся медленный слив воды, характерное бульканье и неприятный запах.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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