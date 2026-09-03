В Киеве резко повысили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

Тарифы на воду в Киеве вырастут до 63,79 грн за кубометр.

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Тарифы на воду в Киеве - счета вырастут более чем вдвое / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Киевсовет поддержал новый тариф на воду

Рост объясняют расходами водоканала

Киевский городской совет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривны за кубометр. Решение поддержали 74 депутата. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на решение Киевсовета.

Повышение в Киеве объясняют удорожанием ресурсов, необходимых для работы водоканала. Виталий Кличко подчеркнул, что НКРЭКП рекомендовала пересмотреть тариф ещё в 2024 году, однако тогда этого не сделали.

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"Во всех регионах наблюдается волна повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Повысить его НКРЭКП рекомендовала еще в 2024 году. Однако это не было реализовано. Поэтому отрасль водоснабжения оказалась сегодня фактически на грани остановки. Мы понимаем, что людям тяжело. Но тариф на воду - в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты - не может оставаться на прежнем уровне", - отметил мэр Виталий Кличко.

Для потребителей это означает более чем двукратное увеличение по сравнению с действующей суммой. Сейчас водоснабжение стоит 16,16 гривны за кубометр, а водоотведение - 14,22 гривны, обе суммы уже включают НДС.

В то же время в городской администрации считают, что утвержденный показатель может сдержать еще большее подорожание. Заместитель городского головы Петр Пантелеев отметил, что в последний раз НКРЭКП рекомендовала ориентир около 90 гривен за кубометр.

"Если решение не будет поддержано, юридическим следствием может стать необходимость повышения тарифа до экономически обоснованного уровня - около 90 гривен за кубометр", - говорит Пантелеев.

Отдельным вопросом остается финансовое состояние предприятия в преддверии отопительного сезона. По словам Пантелеева, без дополнительного финансирования водоканалу будет сложно обеспечить его работу зимой.

В то же время в городских властях не могут уточнить, с какого момента тариф в 63,79 гривны за кубометр начнет действовать.

Тарифы на коммунальные услуги могут пересмотреть - эксперт

После отмены военного положения в Украине могут пересмотреть тарифы на коммунальные услуги, однако резкого подорожания ждать пока рано. Основным вопросом станет то, как компенсировать накопленные финансовые потери предприятий отрасли. Об этом сообщил энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.

В настоящее время для населения действуют законодательные ограничения на повышение стоимости отдельных услуг. Они касаются распределения газа, тепловой энергии и горячей воды и будут действовать во время военного положения и еще шесть месяцев после его окончания.

В то же время коммунальная и энергетическая инфраструктура продолжает работать со значительной финансовой нагрузкой. Предприятиям необходимо восстанавливать сети, формировать резервы, закупать оборудование и покрывать более дорогие операционные расходы.

Именно накопившийся разрыв между доходами и расходами может стать одним из ключевых факторов будущих решений относительно цен. По словам Рябцева, после войны у государства будет несколько возможных способов его устранить.

"Я ожидаю не столько тарифного взрыва, сколько пересмотра всей модели финансирования коммунальной и энергетической инфраструктуры", - отметил эксперт.

Среди возможных механизмов он назвал поэтапное изменение тарифов, финансирование из госбюджета, реструктуризацию накопившихся долгов и адресную помощь потребителям. Также возможно одновременное применение нескольких таких инструментов.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в июле 2026 года "Киевводоканал" предупредил о намерении пересмотреть стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения. "Киевводоканал" подчеркнул, что новые расчеты предусматривают повышение тарифов до 88,90 грн за кубометр в случае реализации предложений. Согласно представленным расчетам, водоснабжение предлагалось по 50,69 гривны за кубометр, водоотведение - по 38,21 гривны за кубометр, вместо действующих 16,16 и 14,22 гривны соответственно за кубометр.

Киевская городская государственная администрация в ответ на это сообщила, что город не согласовал тариф в размере около 90 гривен за кубометр. В сообщении КГГА указано, что для киевлян будет действовать ставка 63,79 гривны за кубометр вместо расчетного экономически обоснованного уровня.

Международный валютный фонд в обновленном меморандуме подчеркнул риски, связанные с заниженными тарифами на энергоносители. В документе МВФ предусматривается возможное повышение тарифов в 2027 году после создания механизмов социальной защиты. В меморандуме оценено, что мораторий на повышение тарифов ежегодно обходится Украине примерно в 2,2% ВВП, а долг НАК "Нафтогаз Украины" в 2025 году вырос на 63% по сравнению с предыдущим годом.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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