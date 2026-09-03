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В Киеве горит 9-этажка после российского удара: первые подробности

Юрий Берендий
3 сентября 2026, 19:29обновлено 3 сентября, 20:05
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Реактивные дроны РФ атаковали Киев: один из них попал в 9-этажное здание.
В Киеве горит 9-этажка после российского удара: первые подробности
Россия атаковала 9-этажное здание в Киеве - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • В Голосеевском районе загорелся жилой дом
  • Пожар охватил этажи с четвертого по девятый
  • В результате атаки есть погибший

В Голосеевском районе Киева после российского удара загорелся 9-этажный жилой дом. Пожар возник на этажах с четвертого по девятый. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, экстренные службы направляются к месту попадания.

видео дня

"В Голосеевском районе в результате попадания в 9-этажный жилой дом возник пожар на уровне с четвертого по девятый этажи. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Мэр Киева позже уточнил, что в результате попадания в жилой дом в Голосеевском районе возник пожар и зафиксированы разрушения на девятом этаже. Из дома эвакуировали 15 человек.

На месте работают экстренные службы.

ОБНОВЛЕНО 19:55: в КГВА сообщили о гибели одного человека в результате российской атаки.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивных беспилотников в направлении Киева и населенных пунктов области. В частности, военные фиксировали дроны, направлявшиеся на столицу с севера и юга.

Также сообщалось о движении реактивных БПЛА в направлении Вышгорода, Борисполя, Макарова и Обухова.

дрон
"Герань-5" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политолог Владимир Фесенко заявил, что Кремль может усилить давление на Украину. Он отметил, что один из возможных сценариев предполагает усиление Россией ударов по Украине. Фесенко упомянул о возможности выборочной мобилизации от 300 до 500 тысяч человек и указал на срок в 3–4 месяца до начала масштабных операций.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о вражеской атаке на Одессу. Он отметил, что в результате удара повреждено многоэтажное здание. По данным Лысака, пострадали 17 человек, в том числе трое детей, и повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи 21-этажного дома.

Президент Владимир Зеленский сообщил о планах усилить защиту от реактивных дронов. Он подчеркнул необходимость ускорения производства перехватчиков и более активного привлечения бизнеса к созданию и поставкам систем ПВО. По его словам, прототипы уже разработаны и находятся на этапе доработки, а также поставлена задача увеличить количество и удешевить средства поражения.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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